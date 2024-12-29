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人夫遭女同事控告揉胸性騷　意外驚爆小三復仇記！元配怒告

一名人夫與公司女同事發生婚外情，因為拒絕小三要求離婚，竟遭惡意投訴性騷擾。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

人妻小美與丈夫阿豪（均化名）結婚30年，沒想到丈夫背著她偷吃公司女同事小依，甚至在公司內多次做出擁抱、親吻等逾越行為，小三不僅介入別人婚姻，甚至惡意向公司投訴阿豪性騷擾，經公司調查才揭發這起婚外情，驚曝投訴動機竟是因阿豪拒絕離婚而心生報復。

人妻小美控訴丈夫公司女同事小依介入她的婚姻，還企圖要求丈夫離婚，沒想到離婚要求被拒，居然不實指控丈夫在車內對她揉胸性騷擾，因此提告小三，求償精神慰撫金100萬元。

小依在法庭上辯稱，自己長期遭受阿豪權勢壓迫及情緒勒索，才被迫容忍不正當的性要求，最終，她因不堪其擾而向公司提出性騷擾申訴，小依強調性騷擾評議委員會調查證實確有性騷擾行為，雖然坦承自己行為確有侵害對方配偶權，但表示小美求償的百萬元精神慰撫金過高，自己無力負擔。

法官認為鑑於雙方過往曾有親密互動，如擁抱、親吻、性行為，法院認為雙方的關係已超出一般社交範疇，儘管小依在車上明確表達拒絕，阿豪依舊對她做出揉胸舉動逾越界線，但並不能單純認定為「違反意願」，對於小依所稱的「權勢壓迫」和「情緒勒索」說法，因缺乏具體證據，法院難以採信。

法院審酌小依與阿豪在工作場所多次發生逾越一般社交範圍的行為，且手段惡劣，嚴重傷害小美的配偶權。考量行為的性質、持續時間以及對小美造成的精神痛苦等因素，法院判決小依應賠償小美30萬元。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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