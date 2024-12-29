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柯文哲羈押庭結束！法官諭知解還候審室　待合議庭評議後裁定

▲▼台灣高等法院今以4理由裁定撤銷原交保裁定，發回北院更裁，柯文哲抵達北院。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲下午抵達北院開庭。（圖／記者李毓康攝）

記者黃哲民、莊智勝／台北報導

北院29日下午重新召開柯文哲等4名被告羈押庭，稍早6時12分許結束，法官諭知，柯文哲回復到起訴移審的羈押禁見狀態，先解還候審室，等候應曉薇的羈押庭結束，合議庭評議後，會盡快宣示裁定，「希望不會搞到深夜」。

開庭時法官當庭詢問柯文哲，若交保是否可以接受的電子監控方式？柯說因老父病重，在新竹住院，可能這1、2個月就會「狀況不好」，所以居家讀取器、在住家門口拍照等方式，對他不太方便，但柯強調「除了我爸爸的因素，我不會晚上不在家睡覺」。柯文哲反覆強調不會逃亡，不然台灣民眾黨就毀了、就完蛋了。

至於法官再度詢問可以籌措加保多少保證金，柯文哲說明天先還給黃國昌3000萬元，請法官「給我幾天時間，新竹農地可賣2500萬元」，加上房子抵押，應該幾千萬元都可以，如果明天就要、他真的沒辦法，「不知道現在抵押利息多少」。

辯護律師替柯文哲請求解凍部分存款，由陳佩琪取代高翔（黃國昌妻子）擔任具保人。律師並主張柯文哲交保這幾天，住家門口都有記者守候，出門包括探望父親，也全程有記者跟隨，加上柯是全國知名政治人物，走到哪都會被認出來，沒逃亡可能，柯也不會逃，因為對民眾黨有責任。

法官問柯文哲原本就想辭任黨主席，還是因為本案的緣故？柯文哲說今年9月就要辭，但需要時間交接跟安撫。柯稍早說會盡快在一周內跑完程序，再被法官訊問，他說辭職原因是避免政治上被模糊焦點，黨主席每天跑法院，民眾黨會被搞垮。

法官直指檢方主張柯文哲對本案被告、證人有實質影響力，會成為有無勾串之虞的參考，「若（辭任黨主席）後續發展不如預期，會被認為仍有羈押必要」柯文哲強調「我不會假辭職啦！」請求法官「給我2天時間，要交接，要跟小草解釋，不然整個黨就會完蛋」。

法官諭知，柯文哲回復到起訴移審的羈押禁見狀態，先解還候審室，待應曉薇等人羈押庭結束，合議庭評議後，會盡快宣示裁定。

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