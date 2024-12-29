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檢喊話證據信者恆信！要柯文哲解釋「1500萬」　1億交保難防串供

▲▼台灣高等法院今以4理由裁定撤銷原交保裁定，發回北院更裁，柯文哲抵達北院。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣高等法院今以4理由裁定撤銷原交保裁定，發回北院更裁。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者黃哲民、劉人豪／台北報導

北檢26日偵結京華城、政治獻金等弊案，依法起訴民眾黨主席柯文哲等11人，北檢不服台北地院裁定柯文哲等5人交保，針對柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗等4人提出抗告，高院今上午撤銷原裁定發回北院，今下午3點重開4人羈押庭，柯文哲羈押庭的檢察官表示，證據可能「信者恆信、不信者恆不信」，但柯文哲應解釋收沈慶京這筆1500萬元的用意，而就算交保到1億元、附加佩戴電子腳鐐，也只能防逃，無法防範串供，建請繼續羈押禁見。

檢方喊話應抽離柯文哲的政治身份與政治因素考量，從客觀事實來看，某位政黨主席個人帳戶、政黨帳戶或選舉經費帳目不清，又成立公司、協會、基金會，跟財團密切往來，「相信2014年的柯文哲，也必定認為其中有貪污」，但現在改變的，卻是柯文哲。

檢方要求柯文哲說明有沒有收沈慶京1500萬元，「有就是有」，而不是用「不記得」含糊帶過，檢方依據查扣的「工作簿」檔案解讀有收賄之嫌，並不為過，否則「工作簿」記載的其他款項，柯文哲說有收，唯獨沈慶京這筆說沒有，這不合邏輯。

檢方指出，京華城改建案是沈慶京畢生心願，朱亞虎證稱沈慶京去市府拜會柯文哲，目的是關說京華城案，彭振聲也認罪指出柯文哲同意給京華城額外20%容積率獎勵，是違法行政，加上當時北市都委會至少3位委員也反對，柯文哲頻繁與沈慶京碰面，卻說跟沈慶京只是閒聊，難以採信。

▲▼台灣高等法院今以4理由裁定撤銷原交保裁定，發回北院更裁，柯文哲抵達北院。（圖／記者李毓康攝）

檢方強調起訴所提出的證據，可能「信者恆信、不信者恆不信」，但呼籲柯文哲與支持者別攻擊檢方，而是柯文哲應有擔當解釋收沈慶京這筆1500萬元的用意，到底是政治獻金、還是用來發展民眾黨黨務，若推稱是遭檢方迫害，「這種犯後態度令人遺憾」，檢方也不能僅憑柯文哲行醫行善，就相信他的辯解。

此外，檢方依高院發回更裁的要求，補充許芷瑜涉案情節，從許芷瑜被查扣的手機內還原行事曆，可見許芷瑜不僅是柯文哲隨行秘書、處理財務的核心幕僚，更「穿針引線」、負責聯絡柯文哲與沈慶京碰面，許多秘密行程，隨扈不能跟上樓，只有許芷瑜陪同。此外，許芷瑜還曾提醒柯文哲在媒體報導的風口浪尖，不要再跟沈慶京碰面。

檢方指出，從1張被撕碎的紙條拼回原狀顯示，柯文哲下令綽號「Orange」、「橘子」的許芷瑜在8月29日出國，可見許芷瑜的重要性很高、最讓柯文哲掛心，柯文哲卻宣稱這張紙條只是隨手寫、沒有什麼意思，「這種解釋，只有支持者相信」。

檢方表示，因許芷瑜出國後，未能查扣她更換手機前的通話記錄，但今年（2024年）8月15日，柯文哲曾用許芷瑜幫他申請、名稱為「羅廷暐」的手機，聯絡現在的辯護律師鄭深元，鄭認不出對方是誰，還表示「請問閣下是？」檢方強調許芷瑜和柯文哲關係密切，是尚未到案的共犯，檢方起訴時無法透露太多許芷瑜涉案詳情，用意也是防止勾串滅證。

▲▼台灣高等法院今以4理由裁定撤銷原交保裁定，發回北院更裁，柯文哲抵達北院。（圖／記者李毓康攝）

檢方表示，無法直接訊問許芷瑜查證，就是因為柯文哲叫許芷瑜出國，如今柯文哲卻指責檢方為何不找許芷瑜偵訊，「這是倒果為因」。

檢方多次強調檢方舉證「還算合理、不至於過度解讀證據」，而本案未來審理時最大風險，就是勾串滅證，而就算交保到1億元、附加佩戴電子腳鐐，也只能防逃，無法防範串供，加上本案許多共犯與證人，遍及柯文哲生活圈、工作圈與交友圈，無法完全禁止接觸，他與黨部幹部若閉門開會，「誰知道談的是工作，還是案情」。

檢方認為交保裁定附加允許「日常家庭生活及工作所必要接觸」，定義模糊、難以切割，如果柯文哲與妻子陳佩琪討論家用開銷，但本案案情就跟柯文哲個人帳戶金流有關，難保柯文哲不會利用例外狀況串供。

檢方請求合議庭注意「法院無舉證責任，但法院有發現真實義務」，必要時可依職權調查證據，因此合議庭仍應避免被告或任何人影響證人，尤其本案仍有勾串的高度可能性，而柯文哲對本案被告、證人的實質影響力，高於另3名在押被告，建請繼續羈押禁見，確保證人日後審理出庭的證詞純潔性、不受污染。

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