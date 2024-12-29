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柯文哲重開羈押庭！張啓楷、陳昭姿轟北檢離譜：還在講起訴書

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

台北地院今(29日)下午3時重開柯文哲等4人羈押庭，中場休息時時，在庭內旁聽的民眾黨立委張啓楷、陳昭姿接受媒體聯訪，痛批北檢今天開庭時都還在陳述起訴書內容，遭審判長當場提醒，今天是延押庭，要求檢方針對是否延押提出論述；陳昭姿更轟北檢「可笑、離譜」，直呼「我都快聽不下去了」

▲▼民眾黨立委張啟楷、陳昭姿。（圖／記者黃彥傑攝）

▲民眾黨立委張啓楷、陳昭姿。（圖／記者黃彥傑攝）

張啓楷表示，北檢上次在接押庭中講話就數度「搬石頭砸自己的腳」，剛剛重開羈押庭，整整1小時，檢察官提出的論點都還在講起訴內容，遭審判長提醒、要求針對是否延押提出論述、今天談「要不要羈押的問題」，有沒有逃亡可能性、滅證勾串、保證金夠不夠等。

張啓楷直批，北檢起訴書上的證據非常薄弱，柯文哲也沒有逃亡動機、手段、跟方法，他也曾講，自己是民眾黨主席，要是跑了、黨就垮了，根本沒有動機要逃跑，今天整整1小時，檢方沒有新證據，只說可能滅證勾串，「你已經押人取供4個月了，已經起訴了，不是證據明確才起訴嗎？證據不都在北檢手上嗎？現在卻說柯出去可以串滅證？」

張啓楷痛批，北檢想押柯文哲、封住他的嘴，自己卻將「偵查不公開」變成「偵查全公開」，放消息給特定媒體，「這公平嗎？這對司法不是莫大的戕害嗎？」

陳昭姿也怒轟，北檢今天撐柯文哲可能會串供，且有「政治實質影響力」，但北檢約談了幾百人，還是查不清楚，說柯文哲出來會跟橘子聯繫，「請問你不是在監聽嗎？聯繫不就剛好抓到了？連法官都聽不下去！」陳昭姿表示，最可笑的是，北檢竟然稱放柯文哲出去，被把偵查這麼久、快要浮現的資料證據變得模糊，就因為柯文哲發揮影響力，「照你們的理論、照檢察官這樣的辦案能力，所以犯人應該全部羈押阿！連我都聽不下去，太離譜了！」

▲▼民眾黨立委張啟楷、陳昭姿。（圖／記者黃彥傑攝）

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