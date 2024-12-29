南韓境內「史上最嚴重空難」！濟州航空恐釀179死　已尋獲167遺體

▲南韓濟州航空墜毀，已尋獲167具遺體，確定成為南韓境內史上最嚴重空難。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

「魔鬼11分鐘」常被用來形容飛行中最危險的起降階段，指飛機起飛後的3分鐘和降落前的8分鐘，有超過8成的航空事故發生在這11分鐘內。濟州航空7C2216航班29日降落時，失控衝出跑道撞牆爆炸，除了獲救的2名空服員外，其餘179人預估已全數罹難。目前已確定尋獲167具遺體，也讓該起事故成為南韓境內史上最嚴重的空難。

南韓歷史上最嚴重的空難是1997年8月6日的「大韓航空801號班機空難」。當時KAL801從南韓首爾金浦機場出發，準備飛往關島國際機場，然而降落前卻墜毀於尼米茲山附近的叢林地帶，導致機上254名乘客和機組人員中的229人死亡。

調查顯示，墜機原因為惡劣天氣加上機組人員操作失誤，導致飛機在接觸跑道前撞擊地面，釀成悲劇。這起事故是繼1983年9月1日「大韓航空007號班機空難」後，南韓相關空難中死亡最嚴重的案例。當時KAL007偏離航線，因此遭到蘇聯戰機擊落，墜毀於庫頁島西南方的公海，機上269人全數罹難。

中國國際航空公司129號班機空難2002年4月15日從北京出發飛往金海機場，然而在嘗試降落時，墜落在南韓慶尚南道金海市的山坡，當時機上167人，有129人罹難，成為南韓境內史上罹難人數最多的空難。

濟州航空29日的空難雖然搜索作業尚未結束，但是目前已經尋獲167具遺體，死亡人數確定超過四一五空難，成為目前南韓境內史上最嚴重空難。