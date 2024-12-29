韓空難增至174死　消防單位一句話讓家屬淚崩癱坐在地

▲機上乘客家屬來聽說明會。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓29日發生重大空難，當局表示，除了2名獲救者，推測機上其餘179人全數罹難，存活機率渺茫。心急如焚的家屬得知消息之後情緒激動流淚，還有一名等待女兒歸來的女性雙腿無力癱坐在地。另據消防機構最新統計，截至當地下午5時26分，罹難人數增至174人，目前已確認49名罹難者身分。

韓聯社報導，眾多家屬29日聽到墜機消息後陸續趕到務安國際機場，聚集在機場1樓，心急如焚，有的人不停流淚，哭紅雙眼。有家屬透露，前一天才和開心出遊的家人通過電話，沒想到卻遇上這起悲劇。

29日當地下午1時左右，也就是墜機發生後大約4小時，當局向乘客家屬針對空難事件進行說明，總計超過100人來到現場。只不過當務安消防單位負責人李正賢（音譯）說完「推測機上181人之中大部分的人可能罹難」之後，現場傳來陣陣哭聲。

▲乘客家屬聚集在機場。（圖／路透）

面對家屬提問「是否完全沒有生存的可能性」，李正賢低著頭說，「很不幸地，我們是這樣認為的」。這讓現場一名等待女兒歸來的女性腿部無力癱坐在地。

也有人詢問當局關於空難的更多資訊，直說「我哥死了，我不知道到底發生了什麼事，我都不知道」。也有家屬要求媒體記者不要拍攝，稱「我們不是動物園裡的猴子，我們是失去親人的家屬」。

濟州航空7C 2216號航班29日降落務安國際機場期間疑似遭遇鳥擊，起落架未能正常操作，機體隨後在嘗試機腹著陸時，失控撞上跑道盡頭的圍牆，隨即爆炸起火。

▼南韓濟州航空客機墜毀務安機場後發生巨大爆炸。（圖／路透）