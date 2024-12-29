韓代理總統指定「務安郡特別災區」　空難尋獲120具遺體

▲濟州航空客機墜毀，2名空服人員獲救。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓29日濟州航空客機墜毀務安國際機場，除了2名空服人員之外，推測機上其餘179人全數罹難。依據消防機構給出的最新死傷統計，目前確定有120人身亡。代理總統崔相穆（Choi Sang-mok）已把務安郡指定為特別災區。

崔相穆在記者會上表示，政府正透過中央災難和安全對策總部分配所有可用資源，並已宣布務安為特別災區，「我們將徹底調查事故原因，制定預防措施，避免將來再發生類似事故」。

▲消防當局表示，許多乘客都被噴飛到客機外，幾乎全數死亡，且因遺體破損嚴重，難以辨認死者身分。（圖／翻攝自X）

濟州航空7C 2216號航班29日降落時疑似遭遇鳥擊，未能放下起落架，機腹著陸滑行後，整架衝出跑道，撞上外側圍欄，瞬間爆炸起火。根據現場畫面，機鼻已經全毀，機身明顯斷裂，僅機尾受損程度較輕。消防當局表示，許多乘客都被噴飛到客機外，幾乎全數死亡，且因遺體破損嚴重，難以辨認死者身分。

務安國際機場位於韓國全羅南道務安郡，距離首爾西南方約288公里，目前所有國內和國際航班均已取消。這也是濟州航空自2005年成立以來首度發生致命事故。

此前，代理總統辦公室表示，崔相穆已指示相關機構利用一切可用設備、人員、基礎設施挽救更多人命。

▼失事客機機身明顯斷裂，僅機尾受損程度較輕。（圖／路透）