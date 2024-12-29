制度變革防詐助理費　內政部訂頒範本助落實內控

▲因應議員助理相關制度變革，內政部訂頒範本協助穩健落實內控制度。（圖／內政部提供）

記者皮心瑀／台北報導

為應今年地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例修正，健全議員助理聘用制度，修正包括取消議員聘用助理人數上限、新增議員得聘以日薪計算的助理及調增議員助理補助費額度等，內政部已於今年12月6日函頒議會內部控制範本提供各議會使用，協助議會及議員自明年起強化助理聘用與相關補助費申領的行政流程，瞭解相關具體作法，落實議會建立內部控制機制。

內政部表示，議會內控制度範本中，助理聘書及助理聘僱情形異動表是提供議員於新聘、續聘或停聘助理時使用，範本也配合新法增加日薪制助理進行設計，讓議員得依規定聘用助理及申請經費。

此外，助理補助費分配清冊則是用於議會每月代為撥付補助費用時，由議員載明各助理的分配數額，協助議會及議員檢核確認助理聘僱事實，並據以撥付助理補助費用，以符合法令規範。

內政部另表示，也已依照新法規定，設計「議員依法令應負擔助理相關費用檢核及發給清冊」，做為議員為助理投保勞保、健保等各項雇主依法令應負擔費用申請補助之用。另設計「議員助理春節慰勞金分配清冊」，則是供議會代撥議員助理春節慰勞金時使用。

內政部指出，相關書表範本格式係與各地方議會就助理聘用過程、助理補助費發放實務可能情境，充分討論研商後訂定，相信能協助議會和議員落實內控制度，強化議員助理聘用及相關補助費核撥等作業。