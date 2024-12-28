清楚視角曝！保時捷男酒駕撞癱22歲孝子　他不服「負全責」上訴

記者白珈陽、黃資真／台中報導

台中一名41歲林姓男子2年前開保時捷酒駕上路，將22歲蔡姓男子撞到癱瘓，至今仍臥病在床，目前二審判決林男10月、賠償1940萬餘元，但林男不滿被判負全責，持續上訴中。而當時的事發畫面如今也終於曝光！

▲台中保時捷男酒駕撞癱22歲孝子。（圖／記者白珈陽翻攝）



本案發生在2022年8月16日上午9時許，行車紀錄器畫面拍下，當時林男的保時捷從路邊起步，往左邊內線切，直行的蔡男來不及閃避，當場連人帶車重摔、飛往對向車道造成2度撞擊，強大撞擊力道連安全帽都噴飛、車輛零件碎滿地，蔡男因頸椎、胸椎骨折全身癱瘓，至今只能臥病在床。

二審法院認為林男為全責，判刑10月，民事部分則是判決1940萬餘元，林男卻爆出疑似脫產不願賠錢，反要求蔡男給付保時捷修理費。

目前林男就刑事部分再提上訴，他提出行車紀錄器畫面，強調當時自己是緩慢起步，懷疑蔡男有超速嫌疑，希望重新鑑定肇責比例。

▲林男駕駛保時捷（紅圈處）撞到機車後，蔡男連人帶滑到對向車道，再遭柯女駕駛的轎車撞擊。（圖／資料照，下同）



林男指出，蔡男一開始求償3700萬餘元，而民事判決1940萬餘元，他自己沒有不想談賠償，「我一直很想談」，但他不接受的點是被判定「全肇責」，他認為兩輛車都在行駛當中，必有肇責區分，所以他才會拿出影片請求釐清肇責比例。

針對被指控脫產，林男拿出車貸紀錄，強調保時捷一直在自己名下，但當初是貸款購車，至今仍有數十萬貸款未繳清，雖然住在1700萬的大樓，但並非在他名下，不懂為何會有脫產一說，是經濟上真的有困難。

林男也說，得知被害人補償基金撥款給蔡男再找他討錢時，自己向保險公司確認後已用車子的引擎號碼申請強制險，目前已理賠到102萬餘元給基金會，因此並非一毛不給。

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▲蔡男機車嚴重變形。