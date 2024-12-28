詐團車手超囂張「收130萬路邊算錢」　警員鷹眼攔下戳破騙局

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區一名物流公司老闆，前天（26日）晚間在圓通路路邊，交付130萬元給另名男子，在清點款項時，被眼尖的巡邏警員陳俊霖及廖沅鈺發現，立即上前盤查，意外查獲正在進行的詐騙案，順利保住物流老闆130萬元的血汗錢，並逮捕假冒投資專員的車手，詢後依詐欺罪移送新北地檢署，複訊後聲請羈押。

▲中和某物流公司老闆蕭男(左)，在交款給詐騙車手時，及時被警員攔阻。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，44歲蕭姓男子住在台北市萬華區，在新北中和地區開設物流公司，今年6月份，因誤信詐騙集團話術，加入股票投資群組，最終蕭男禁不起誘惑，決定投入130萬元，並約定於前天晚間7時許，在中和圓通路巷內面交款項，但在準備交款給車手21歲賴姓男子時，被眼尖的巡邏警員察覺有異，立即上前盤查2人。

▲警方發現投資收據時，馬上警覺為投資詐騙手法。（圖／記者陸運陞翻攝）

起初雙方都不願多說，警員懷疑雙方是詐騙集團在交款過程，但在警員仔細詢問下，發現蕭男遭到投資詐騙，說服蕭男打開機車車廂後，赫然發現一張投資收據，賴男還一度辯稱是合法投資，但經查詢，賴男與所出示的專員證件名稱不同，順利戳破該起詐騙，並保住蕭男的130萬元，詢後警方依詐欺罪將賴男移送偵辦。

▲警方立即將車手賴男逮捕，並查獲剛到手的130萬元。（圖／記者陸運陞翻攝）