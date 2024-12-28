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農業權、國土計畫不應混為一談　內政部：貿然入法會破壞土地秩序

▲▼內政部召開國土計畫政策說明會。（圖／內政部提供）

▲內政部召開國土計畫政策說明會。（圖／內政部提供）

記者陳家祥／台北報導

針對農業全入法的爭議，內政部今（28日）再次強調，農業權談的是農民從事農業生產的權利，不符合法制上的「特別犧牲」，不應與國土計畫混為一談。雲林縣政府提出「農業發展權」概念，部分立委提案要將其納入國土計畫法內，但卻對於何謂「農業發展權」無法明確定義，並與「農業權」混為一談。

此外，提案中主張的補償及補貼制度一變再變，到底是對「農民」或「農地」給予補貼、補償或「保有農地變更發展權益」也都沒有定論，相關議題未能釐清就貿然入法，將導致土地秩序遭到破壞，反而影響民眾合法權益及土地未來的合理使用發展。

內政部表示，國土計畫法是國家土地利用根本大法，務實面對及解決現行區域計畫法長年未能處理的問題，導正過去土地零星變更使用亂象，讓土地能依計畫有序利用。

內政部說，如果農地發展權貿然入法，將嚴重破壞土地秩序，造成掮客大量低價收購農地，導致農地價格在市場比價下將崩跌，絕非農民之福，更不利於農業發展。同時，農業發展權移出後，土地即永久做為農地使用，反而導致所謂永世為農奴的論述成真。

內政部指出，包括發展權如何訂價？跨縣市發展權能移轉？又何謂「非農業縣市」? 等許多爭點在無法明確定義前，以及發展權毫無總量管制、缺乏空間規劃的狀況下，貿然入法將引發土地災難。

內政部重申，依照國土計畫土地使用管制規則，既有合法農牧用地在各種國土功能分區，均可從事農作、產銷設施、農舍使用，土地免經變更就可以直接向地方政府申請，相較以往更為便捷且省成本。透過國土計畫整體性的規劃，農一或農二都能納入變更與發展，讓農地被合理運用，比起所謂農業發展權，更能保障農民權益。

內政部表示，國土計畫法從討論到立法已超過將近30年，國土計畫透過縣市國土計畫、國土功能分區劃設等機制，讓土地能有合理分類及管理措施。內政部呼籲尚未繳交國土功能分區圖縣市，應加速提送至中央審議，才能確保民眾權益。

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