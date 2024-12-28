　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

18歲女大生凌晨撞阿嬤慘摔！恐怖行車紀錄器畫面曝光

記者柯振中／綜合報導

高雄市岡山區日前凌晨發生一起車禍，一名女騎士在施工區騎車，意外撞上了闖紅燈的腳踏車阿嬤，導致她瞬間噴飛。恐怖的行車紀錄器影片曝光，立即掀起不少討論。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」日前發布行車紀錄器影片，提醒民眾「腳踏車都應該要穿戴反光衣或裝警示燈」。影片當中可以看見，一名女騎士凌晨3點多行經岡山區的岡山路、岡燕路交界處時，突然碰到了牽著腳踏車的阿嬤，但發現時疑似因為剎車不及，最終撞上了阿嬤。

▲▼女騎士凌晨撞上腳踏車阿嬤。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲女騎士凌晨撞上腳踏車阿嬤。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲▼女騎士凌晨撞上腳踏車阿嬤。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲▼女騎士凌晨撞上腳踏車阿嬤。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲▼女騎士凌晨撞上腳踏車阿嬤。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

女騎士出了車禍以後，整輛車倒地旋轉，而她也因為受到衝擊，摔倒在地上，掙扎了一段時間才艱難起身。由於車禍發生相當突然，影片在網路上引起討論，不少人對此回應，「這就是為什麼施工路段限速30甚至更低」、「晚上經過施工地段就要減速啦」、「與其說工區要降低時速，不如說要培養習慣：讓行車速度維持在可以應對眼前所有可能發生的狀況。」

▲▼女騎士凌晨撞上腳踏車阿嬤。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲▼女騎士凌晨撞上腳踏車阿嬤。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲▼女騎士凌晨撞上腳踏車阿嬤。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

不過，因為女騎士出車禍以後，行車紀錄器意外拍下了她的身材，也有網友歪樓留言，「這腿我給100分」、「不管大家怎麼說，這位小姐都是對的」、「為什麼我看個車禍影片～頭向右歪了半小時」、「小姐姐沒事就好」、「為了擷取最佳的攝影角度，攝影師犧牲自己跟狗狗肉，實在太令人佩服了。不過妹子是對的！」

據了解，這起事故發生以後，牽腳踏車的76歲黃姓阿嬤右腳骨折，18歲的張姓女騎士身上則是多處擦傷。救護人員到場後，分別將2人送往醫院救治。

對此，警方經過酒測，確認張女沒有酒駕的情形，黃姓阿嬤則是因為違規闖越紅燈，被開罰500元罰鍰，全案仍待進一步釐清。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
北檢不服柯文哲交保提抗告　民眾黨發聲
趙露思爆患重病！　「無法說話、行走」
郭富城出意外「踩空跌落舞台」！　驚悚畫面曝光
柯文哲探望住院父都在哭！　柯媽心疼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

18歲女大生凌晨撞阿嬤慘摔！恐怖行車紀錄器畫面曝光

民眾黨轟「北檢圖利鏡週刊」違偵查不公開　《鏡週刊》聲明回應

2男聖誕節唱歌變互毆！正妹勸架遭「安全帽尻頭」　痛到蹲地大哭

快訊／北檢不服柯文哲等4人交保　向法院提出抗告

色軍人夜闖女友妹妹房間！「2秒完事」下場慘了

快訊／限制出境查出疑「有2本護照」　合議庭31日傳應曉薇說明

男借4帳戶給詐團洗錢！挨告判賠1785萬　喊冤自己也受害「賠不起」

快訊／離奇！草莓農上衣遭馬達捲入　「衣物勒頸」一度窒息搶救中

陸海警船再度侵擾金門水域　海巡4防艇廣播示警驅離

富商淪「19億詐騙案」被害人！轉身變毒梟　走私300萬大麻泡麵

【有幫但不多】身邊總有一些看似在幫忙 但其實也沒幫到的同事

【噁～】女友用貓咪茶壺倒奶 男友配音畫風秒變XD

【女兒抓周】未來老公類型選 #陳漢典 釣出本人回應XD

【太神奇了】到底怎麼把硬幣堆在瓶子裡的？

店員說奶瓶買8支 男不信打給媽：我都買1支XD

【超捧場】POV:老闆約打球 但隔天發薪水

【IG新功能】「短片聯集」共享功能　根本是害人吵架的功能XD

幫癱瘓貓揉肚肚　被兇悍表情萌翻❤️

林口AI產業新艦隊 啟動微型創業新紀元

AI時代吸引人才！鎖定IBC環球企業總部 3大升級要素

18歲女大生凌晨撞阿嬤慘摔！恐怖行車紀錄器畫面曝光

民眾黨轟「北檢圖利鏡週刊」違偵查不公開　《鏡週刊》聲明回應

2男聖誕節唱歌變互毆！正妹勸架遭「安全帽尻頭」　痛到蹲地大哭

快訊／北檢不服柯文哲等4人交保　向法院提出抗告

色軍人夜闖女友妹妹房間！「2秒完事」下場慘了

快訊／限制出境查出疑「有2本護照」　合議庭31日傳應曉薇說明

男借4帳戶給詐團洗錢！挨告判賠1785萬　喊冤自己也受害「賠不起」

快訊／離奇！草莓農上衣遭馬達捲入　「衣物勒頸」一度窒息搶救中

陸海警船再度侵擾金門水域　海巡4防艇廣播示警驅離

富商淪「19億詐騙案」被害人！轉身變毒梟　走私300萬大麻泡麵

Google藏《魷魚遊戲2》彩蛋！6命挑戰123木頭人　輸入關鍵字就能玩

《傳說對決》主播賽評「AIC四強預測」一次看　喊話BMG：平常心就好

18歲女大生凌晨撞阿嬤慘摔！恐怖行車紀錄器畫面曝光

她做蛋糕請親友吃「3死3住院」！丈夫3月前才中毒亡　警要挖屍查真相

《傳說對決》GCS最後希望BMG賽前訪　認「BAC太強很難打」

2025年「4生肖」財運旺爆！　天鉞星加持

客機疑遭俄軍飛彈擊落　亞塞拜然航空：通往俄羅斯7城市班機全停飛

AI助攻！　全球智慧型手機購買意願上升

柯文哲出來以後展開復仇？郭正亮曝「最緊迫重點」：不至於啦

洋基明星二壘手出走　1年4.9億合約加入老虎

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

社會熱門新聞

色軍人夜闖女友妹妹房間　逞慾2秒慘了

比柯文哲晚3小時　應曉薇疑有「兩本護照」

即／林秉文出境落跑　新北地院認「顯已逃匿」發布通緝

即／北檢不服柯文哲等4人交保　向法院提出抗告

民眾黨轟「北檢圖利鏡週刊」　《鏡週刊》聲明

聖誕節唱歌變互毆！正妹勸架遭「安全帽尻頭」

3嫌空運K毒　台、比首次司法互助跨境取證

快訊／柯文哲3000萬交保了！時隔114天首度現身

國中女遇淫師逼穿比基尼　噁教練長相曝

借出4帳戶助洗錢！男挨告判賠1785萬

即／被查出疑有2本護照　合議庭31日傳應曉薇說明

國中女6天沒上學班導找人　意外揭淫父惡行

18歲女大生撞阿嬤慘摔　行車紀錄器畫面曝

快訊／黃國昌妻替柯文哲辦保！　雙手合十現身再對鏡頭比YA

更多熱門

相關新聞

女大生一口咬下超巨大硬糖　下巴瞬間碎裂

女大生一口咬下超巨大硬糖　下巴瞬間碎裂

加拿大19歲女大生瓦希姆(Javeria Wasim)和朋友逛街時，買了一個直徑約7公分的超大顆硬糖果，由於她沒有耐性慢慢舔糖果，竟然直接一大口就咬了上去，沒想到糖果硬到讓下巴碎裂，長達6周只能吃流質食物。

銀行業、汽車經銷商連續出手　同一條路狂掛招牌賀成交

銀行業、汽車經銷商連續出手　同一條路狂掛招牌賀成交

被女友嬤巨乳蹭到有反應！他直接在餐桌激戰

被女友嬤巨乳蹭到有反應！他直接在餐桌激戰

陸學者問外國官員：如何讓女大生老實生孩子？

陸學者問外國官員：如何讓女大生老實生孩子？

岡山團體捐贈西螺福興宮交趾陶

岡山團體捐贈西螺福興宮交趾陶

關鍵字：

女大生阿嬤施工區岡山

讀者迴響

熱門新聞

趙露思被爆患上神經系統疾病

監獄淪炮房！女警難忍慾火和囚犯牢中激戰

強冷氣團明入夜達最強「體感最低剩2度」　跨年北東甩涼雨

無辜建中生被PO臉公審　父母緊急辦帳號留言求刪

建中生吃麥當勞被網暴刪文！學長嗆「醫學系封殺」

色軍人夜闖女友妹妹房間　逞慾2秒慘了

TOYOTA「全新超帥RAV4」現身

金秀賢奪大賞「放閃金智媛」　害羞表情全被拍

柯文哲回家　面對媒體一語不發　

北檢不服柯文哲交保提抗告　民眾黨：政治辦案讓司法公信力掃地

五月天宣布「跨年免費唱」　搶票資訊曝光

直擊／郭富城出意外「踩空失足跌落舞台」！

比柯文哲晚3小時　應曉薇疑有「兩本護照」

吳宗憲談曾國城失言「台灣少了點幽默感」　

好冷「勃起功能變差」！醫曝關鍵：很多人吃壯陽藥也沒用

更多

最夯影音

更多

【有幫但不多】身邊總有一些看似在幫忙 但其實也沒幫到的同事

【噁～】女友用貓咪茶壺倒奶 男友配音畫風秒變XD

【女兒抓周】未來老公類型選 #陳漢典 釣出本人回應XD

【太神奇了】到底怎麼把硬幣堆在瓶子裡的？

店員說奶瓶買8支 男不信打給媽：我都買1支XD

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面