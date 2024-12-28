18歲女大生凌晨撞阿嬤慘摔！恐怖行車紀錄器畫面曝光

記者柯振中／綜合報導

高雄市岡山區日前凌晨發生一起車禍，一名女騎士在施工區騎車，意外撞上了闖紅燈的腳踏車阿嬤，導致她瞬間噴飛。恐怖的行車紀錄器影片曝光，立即掀起不少討論。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」日前發布行車紀錄器影片，提醒民眾「腳踏車都應該要穿戴反光衣或裝警示燈」。影片當中可以看見，一名女騎士凌晨3點多行經岡山區的岡山路、岡燕路交界處時，突然碰到了牽著腳踏車的阿嬤，但發現時疑似因為剎車不及，最終撞上了阿嬤。

▲女騎士凌晨撞上腳踏車阿嬤。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）



▲▼女騎士凌晨撞上腳踏車阿嬤。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）



女騎士出了車禍以後，整輛車倒地旋轉，而她也因為受到衝擊，摔倒在地上，掙扎了一段時間才艱難起身。由於車禍發生相當突然，影片在網路上引起討論，不少人對此回應，「這就是為什麼施工路段限速30甚至更低」、「晚上經過施工地段就要減速啦」、「與其說工區要降低時速，不如說要培養習慣：讓行車速度維持在可以應對眼前所有可能發生的狀況。」

▲▼女騎士凌晨撞上腳踏車阿嬤。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）



不過，因為女騎士出車禍以後，行車紀錄器意外拍下了她的身材，也有網友歪樓留言，「這腿我給100分」、「不管大家怎麼說，這位小姐都是對的」、「為什麼我看個車禍影片～頭向右歪了半小時」、「小姐姐沒事就好」、「為了擷取最佳的攝影角度，攝影師犧牲自己跟狗狗肉，實在太令人佩服了。不過妹子是對的！」

據了解，這起事故發生以後，牽腳踏車的76歲黃姓阿嬤右腳骨折，18歲的張姓女騎士身上則是多處擦傷。救護人員到場後，分別將2人送往醫院救治。

對此，警方經過酒測，確認張女沒有酒駕的情形，黃姓阿嬤則是因為違規闖越紅燈，被開罰500元罰鍰，全案仍待進一步釐清。