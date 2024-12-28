北市派出所長掌摑同事被申訴　瞎扯「是哥們」慘被記過

▲派出所所長自認為交情很好掌摑同事，同事傻眼提申訴。（圖／翻攝自台北市政府警察局官網）

記者邱中岳／台北報導

北市警局文山一分局萬芳派出所警所長，日前與同事在餐廳辦理迎新送舊餐會，在門口拍打同事臉頰數次，導致同仁心生不滿，2周後向分局申訴，所長坦承在門口有拍打同事臉頰，但所長自認為與警員是哥們，所以才做出這個動作，並非逼酒羞辱，事後也表達歉意，但主管單位不接受他的說法，仍將他記過處分並列入考核。

警方指出，北市警局文山一分局萬芳派出所於11月29日晚間在轄內一處餐廳舉辦迎新餐敘，但是派出所林姓所長，卻在門口與1名警員聊天，但是情緒較大以手掌拍打警員臉頰數次，現場還有其他警員也在，其他警員看了也覺得傻眼。

被掌摑的警員在事隔2周，對此事仍耿耿於懷，深感受到羞辱，憤而向分局提出申訴，警分局督察組也立刻介入調查，確定該名警所長嚴行失檢，核定行政處分，並且加強教育宣導，並強調「同事雖不提公然侮辱、傷害等刑事告訴，亦不提出霸凌申訴，但本分局仍將秉公查處」。

警方表示，林姓所長並非因為逼酒問題才會掌摑同仁，是自以為與同事感情交好，所以在門口聊天才會以手掌拍打同事臉頰，但同事並不認同2人有好交情，也因不滿感到被長官羞辱而申訴，事後所長也對造成負面影響感到相當抱歉，分局方面也對所長進行處分。