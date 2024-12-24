通緝男持18公分尖刀狂追2警　罹思覺失調症...法院判他無罪

▲桃園地院對持18公分水果尖刀攻擊員警的李男，因他罹患「思覺失調症」判處無罪（精神分裂）。（圖／資料照片）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名50歲李姓男子因案遭通緝，當楊梅警分局陳姓、鄭姓兩員前往其住處找他時，突遭反鎖房內的李男持刀追砍，造成2人受傷，檢方依殺人未遂等提起公訴，桃園地院以醫院鑑定報告認被告罹患「思覺失調症」，加上李與警員素不相識，常人應無對初次見面之警員痛下殺手之可能，判決李男無罪，但諭知令入相當處所或以適當方式，施以監護2年。

桃園地院指出，依據警員隨身密錄器畫面顯示被告李男之犯罪過程，認定被告確有殺害警員鄭、陳2人及妨害警員執行公務之犯行。但亞東醫院鑑定報告認被告李男罹患「思覺失調症」，於本案行為時確因此病症致不能辨識其行為違法，或欠缺依其辨識而行為之能力；參以被告與警員素不相識，常人應無對初次見面之警員痛下殺手之可能，上開鑑定應屬可信。依刑法第19條第1項規定，被告行為不罰，應諭知被告無罪之判決。

桃園地院依據上開鑑定報告建議應對被告施以強制住院治療，並審酌被告對於社會潛在危險性不小，目前病情難以控制，認有再犯及危害公共安全之虞，認有對被告施以監護保安處分之必要。依刑法第87條第1項、第3項前段之規定，諭知令入相當處所或以適當方式，施以監護2年。