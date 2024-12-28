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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王義川拍發言台桌罵黃國昌　王鴻薇：從沒有人如此低級

▲▼黃國昌發言時 王義川 跑到發言台拍桌 怒嗆 揭弊者保護法第四條 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃國昌發言時王義川跑到發言台拍桌、怒嗆。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院會昨處理「公益揭弊者保護法」草案，但在發言過程中，民進黨立委王義川、民眾黨立委黃國昌發生口角，黃國昌在發言時，王義川直接衝上主席台拍桌，國民黨立委王鴻薇則上前阻止，場面混亂。對此，王鴻薇今（28日）表示，過去在立法院沒有人有這樣低級、沒下限的動作，呼籲民進黨總召柯建銘把王義川叫回去，好好管教、教導怎麼樣能夠做一個好立委。

昨日院會處理「公益揭弊者保護法」草案時，王義川發言表示，自己支持吹哨者保護法，也支持國民黨推動，但民眾黨沒資格討論這條，這兩天一直罵朱亞虎，還說朱是要報復沈慶京等等，但朱亞虎等人不就是該法要保護的對象嗎？黃國昌則反嗆綠，掩飾北檢在賴清德指令下，說柯文哲收賄的證據。雙方起口角，王義川也激動拍桌，場面混亂，直到發言完畢才拉開。

▲▼黃國昌發言時 王義川 跑到發言台拍桌 怒嗆 揭弊者保護法第四條 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

王鴻薇表示，昨天立法院審查公益揭弊者保護法草案，民進黨雖然沒有占領主席台，但在發言的過程中，仗著人數眾多，一直在欺凌黃國昌及民眾黨立委。在委員發言程序中，從來沒有發生過像王義川這樣沒有水準，跑到發言台叫囂、拍桌子，「這是過去在立法院沒有人有這樣低級、沒下限的動作」。

王鴻薇說，她昨天上前要把王義川拉開，因為必須尊重發言立委，而不是任意粗暴、無禮的想幹什麼就幹什麼，可能有委員在自己位子上拍桌子，但哪有像王義川這種行為，實在極不可取。

王鴻薇指出，朝野協商中，柯建銘一直強調昨天開會大家一定好好論述，大家不會吵架，可是王義川竟然出現無理取鬧的肢體動作，她奉勸柯建銘，把王義川叫回去，好好管教、教導怎麼樣能夠做一個立委，不要在那邊不停地秀下限。

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