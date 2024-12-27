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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／陳菊健康檢查發現腫瘤！出院前1日腦血管阻塞　住院治療中

記者許宥孺／高雄報導

監察院長陳菊身體狀況亮紅燈，今(27日)監察院、高醫皆證實，陳菊正在院內接受專業團隊照護。高醫發布聲明稿表示，陳菊日前安排健康檢查，發現右腎有一顆3.5公分腫瘤，已接受手術，但出院前一天突腦血管阻塞，院方已展開治療。

▲▼施明德 我只帶來信心 新書發表會 王金平 郝龍斌 陳菊 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲監察院長陳菊身體抱恙 。（資料圖／記者屠惠剛攝）

高醫表示，監察院長陳菊日前因感冒至高醫就診，順便安排例行性健康檢查。檢查過程中，高醫團隊發現院長右側腎臟有一約3.5公分腫瘤，雖未出現任何不適症狀，但進一步評估後，醫療團隊建議其採取早期介入治療。

▲▼高醫。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲陳菊目前於高醫住院治療。（圖／記者許宥孺翻攝）

高醫指出，陳菊院長於12月21日接受精密的達文西機械手臂手術治療，手術過程順利，術後恢復良好，院長第2天即可自行下床活動，原計劃於術後3-5天出院。

然而，在預計出院前一天早上，院長突感右下肢無力，高醫迅速組成跨科別專業團隊，於1小時內迅速完成檢查確認其為左側腦血管阻塞，並立即展開治療。

高醫表示，由於在黃金時間內進行妥善處置，危機得以及時化解。目前院長健康狀況穩定，正依醫療團隊建議進行適當調養，家屬委託院方感謝各界的關心，也懇請社會大眾給予院長安心休養空間。

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