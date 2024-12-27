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柯文哲檔案用上諭命名！醫曝光「2011年信件」：他真把自己當皇帝

▲▼ 。（圖／王介立醫師授權引用） 

▲王介立曝光2011年信件。（圖／王介立醫師授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城、政治獻金兩大案，起訴書曝光後，就有不少網友發現，在147、148頁，可見柯文哲以「上諭」來替文件命名。腎臟科醫師王介立則分享一張信件截圖，透露柯文哲「就真的把自己當皇帝啊」，不僅主旨是上諭，還自稱主上。

起訴書指出，「回到第1層目錄，再逐層依序開啟『DATA』資料夾、『MEMO』資料夾、『KO』資料夾、『家訓』資料夾進入第5層目錄，內有29個檔案，開啟『朕.doc』，可看到『朕是雍正帝，但絕不會讓你成為年羹堯』等內容。回到『家訓』資料夾（路徑：DATAMEMOKO家訓），開啟『上諭.doc』，可看到『1.朕不是明朝萬曆皇帝』、『2.廷議制度』等內容。

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文件的命名名稱或相關內容，引起網友討論，「柯文哲真的把自己當皇帝」、「證實之前柯文哲自詡皇帝的傳言不虛」、「真當自己皇帝」。

醫師王介立也在臉書粉專發文分享2011年5月22日的一封信件，直言柯文哲「就真的把自己當皇帝啊」，不僅信件主旨寫著「上諭」，還自稱「主上」。從截圖可見，內容寫道：

當你被我兇吼時
有無想到你對別人也是這樣
你就自己也領教一下滋味

參觀流程要改進
這個我知道 也會著手實施
你當時那樣做 是什麼目的？
給主上難看？
還是你有權力霸凌別人？

上諭
待人處事 要想到我怎麼對人 別人就怎麼對我

Dr. Wen-Je Ko

底下網友紛紛回應，「不知道您這封mail內容，有沒有被他收錄在『家訓』資料夾中的『上諭.doc』檔案裡」、「『上諭』是這封信最正常的部分吧，至少看得懂他的意思」、「每次他的新聞出來，一些十幾二十年前的事情就會記憶湧現，說都說不完」、「我小孩問我為什麼跪著滑手機」、「珍貴史料」。

本文經「王介立醫師」授權引用

．未經判決確定，應視為無罪

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