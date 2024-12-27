柯美蘭號召「小草捐款當保金」惹議　黃揚明：白營就是有群無知信徒

▲柯美蘭。（圖／記者周宸亘攝）

記者郭運興／台北報導

北檢昨（26日）偵結京華城與政治獻金案，民眾黨主席柯文哲遭求刑28年6個月，隨後北院裁定柯文哲3000萬元交保，稍早已經返回住處。但民眾黨籌措交保金過程，卻傳出柯文哲妹妹柯美蘭號召小草捐款當成交保金，黨部得知後，立即溝通暫停此行為，也不會使用此款項。對此，媒體人黃揚明表示，政治獻金怎麼可以拿去當保金？柯文哲只是喘一口氣，民眾黨就是有一群無知的信徒，但這些爛事繼續發生，民眾黨早晚再死一次。

柯文哲妹妹柯美蘭在得知哥哥可以交保後，竟然在小草群組喊話，自己已到民眾黨中央黨部捐款，捐款備註柯主席交保用、一年不得超過十萬元，所以她有限制，請大家幫忙。也有小草表示「捐的政治獻金可以拿來交保，我們捐一點就有了」。隨後，中央黨部得知後，已經溝通暫停捐款行為，並表示絕對不會使用黨部的錢用來交保。

對此，黃揚明表示，民眾黨就是有一群無知的信徒，無視法令恣意妄為，才會走到現在的地步。

黃揚明批評，黨的政治獻金怎麼可以拿去當保金？這是常識問題。柯文哲只是喘一口氣，不是無罪，但這些爛事繼續發生，民眾黨早晚再死一次。

▼民眾黨主席柯文哲今3000萬元交保返家。（圖／記者陳家祥攝）