柯文哲案「北檢起訴聲量」曝　TPOC揭2.5萬負聲量：4成質疑司法不公

▲北檢起訴柯文哲等11人說明記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

北檢26日起訴民眾黨主席柯文哲，求刑28年6個月，隨後接押庭一路開到今（27日）凌晨，最終台北地院法官裁定3000萬元交保。對此，台灣議題研究中心（TPOC）公布「北檢起訴柯文哲案後好感度與聲量」，負面聲量2.5萬則遠超正面聲量的1.2萬則，好感度P／N值僅0.48左右，另外，許多網友質疑司法公正性，約有4成的留言聲量都圍繞在「質疑金流」與「批評司法」的討論，反映出網友看待柯案時，對司法可信任程度存在疑慮。

TPOC透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集「11月27日至12月26日之間柯文哲的網路輿情數據」，調查結果顯示，近一個月與柯文哲相關的每日平均聲量均超過萬則，而12月26日柯文哲被起訴當天，聲量衝高至超過15.1萬則最高峰。

熱門話題則是民眾黨立委黃國昌第一時間透過社群平台發文，痛批「今天北檢起訴記者會底牌一掀，簡直虛弱到不知道怎麼吐槽」，無法說明何時何地收受賄款、賄款的流向，連收賄的基本事實都無法認定。

▼TPOC柯文哲聲量分析。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供）

接著，TPOC進一步分析，根據網路數據，「北檢起訴柯文哲後，網友們熱烈討論柯文哲案進度」，負面聲量2.5萬則遠超正面聲量的1.2萬則，使得好感度P／N值只有0.48左右。

值得關注的是，在熱門負面貼文中，北檢17項問答紀錄，說明為何認定柯文哲收受1500萬元賄賂，以及為何認定京華城公司所得容積率獎勵不法等，遭網友批評「拖了兩個月根本沒進展，週刊都比檢調強」、「這是寫小說嗎？」、「檢查官已變名嘴，用來政治打壓」；另外媒體報導檢方起訴書指出柯文哲共涉收1710萬元賄款，也讓不少網友留言「沒證據的瞎掰金流，北檢真賣力」、「結果就是完全沒找到1500萬在哪裡」、「Excel冷錢包」等語，掀起激烈負面討論。

▼TPOC柯文哲案，北檢起訴後聲量分析。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供）

TPOC指出，在北檢起訴柯文哲後的數小時之內網路上的相關留言內容，各個討論面向的聲量大小由高至低依序為，許多網友們對柯文哲被起訴頗不以為然，「認為金流證據不足」的相關言論聲量佔比最高，在高聲量的討論面向中佔總聲量的24.02％，「批評台灣司法不公」佔比14.32％居次，也有網友嘲諷柯文哲帳房「橘子」應快點回來救柯，相關言論佔比11.47％第三。

總體而言，許多網友質疑司法的公正性，約有4成的留言聲量都圍繞在「質疑金流證據」與「批評司法不公」的相關話題討論上，反映出網友們在看待柯案時，對司法的可信任程度存在疑慮。

TPOC表示，同時，由於柯文哲被起訴，無疑也重創到民眾黨形象，約有將近25％的留言聲量對民眾黨或其支持者們表達負面看法，包括各種嘲諷及批評，另外也有約1成聲量認為柯文哲案是執政黨打壓政敵、政治迫害的手段，將其視為綠白政治鬥爭的結果。

最後，TPOC認為，面對柯文哲遭北檢起訴的重大新聞事件，國民黨與民進黨中央的回應都相當簡短，而民眾黨則大動作舉行國際記者會聲援柯文哲。柯文哲作為家喻戶曉的公眾人物，擁有大批死忠支持者，從網路數據觀察初步發現，目前仍有大量輿論聚焦質疑司法公正性，北檢恐怕得適度回應民眾質疑，以維護司法公信力，也兼顧民眾的知情權。

▼TPOC柯文哲案討論主題。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供）