　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲案「北檢起訴聲量」曝　TPOC揭2.5萬負聲量：4成質疑司法不公

▲▼北檢起訴柯文哲等11人說明記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲北檢起訴柯文哲等11人說明記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

北檢26日起訴民眾黨主席柯文哲，求刑28年6個月，隨後接押庭一路開到今（27日）凌晨，最終台北地院法官裁定3000萬元交保。對此，台灣議題研究中心（TPOC）公布「北檢起訴柯文哲案後好感度與聲量」，負面聲量2.5萬則遠超正面聲量的1.2萬則，好感度P／N值僅0.48左右，另外，許多網友質疑司法公正性，約有4成的留言聲量都圍繞在「質疑金流」與「批評司法」的討論，反映出網友看待柯案時，對司法可信任程度存在疑慮。

TPOC透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集「11月27日至12月26日之間柯文哲的網路輿情數據」，調查結果顯示，近一個月與柯文哲相關的每日平均聲量均超過萬則，而12月26日柯文哲被起訴當天，聲量衝高至超過15.1萬則最高峰。

熱門話題則是民眾黨立委黃國昌第一時間透過社群平台發文，痛批「今天北檢起訴記者會底牌一掀，簡直虛弱到不知道怎麼吐槽」，無法說明何時何地收受賄款、賄款的流向，連收賄的基本事實都無法認定。

▼TPOC柯文哲聲量分析。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供）

▲▼TPOC柯文哲案聲量分析。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供）

接著，TPOC進一步分析，根據網路數據，「北檢起訴柯文哲後，網友們熱烈討論柯文哲案進度」，負面聲量2.5萬則遠超正面聲量的1.2萬則，使得好感度P／N值只有0.48左右。

值得關注的是，在熱門負面貼文中，北檢17項問答紀錄，說明為何認定柯文哲收受1500萬元賄賂，以及為何認定京華城公司所得容積率獎勵不法等，遭網友批評「拖了兩個月根本沒進展，週刊都比檢調強」、「這是寫小說嗎？」、「檢查官已變名嘴，用來政治打壓」；另外媒體報導檢方起訴書指出柯文哲共涉收1710萬元賄款，也讓不少網友留言「沒證據的瞎掰金流，北檢真賣力」、「結果就是完全沒找到1500萬在哪裡」、「Excel冷錢包」等語，掀起激烈負面討論。

▼TPOC柯文哲案，北檢起訴後聲量分析。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供）

▲▼TPOC柯文哲案聲量分析。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供）

TPOC指出，在北檢起訴柯文哲後的數小時之內網路上的相關留言內容，各個討論面向的聲量大小由高至低依序為，許多網友們對柯文哲被起訴頗不以為然，「認為金流證據不足」的相關言論聲量佔比最高，在高聲量的討論面向中佔總聲量的24.02％，「批評台灣司法不公」佔比14.32％居次，也有網友嘲諷柯文哲帳房「橘子」應快點回來救柯，相關言論佔比11.47％第三。

總體而言，許多網友質疑司法的公正性，約有4成的留言聲量都圍繞在「質疑金流證據」與「批評司法不公」的相關話題討論上，反映出網友們在看待柯案時，對司法的可信任程度存在疑慮。

TPOC表示，同時，由於柯文哲被起訴，無疑也重創到民眾黨形象，約有將近25％的留言聲量對民眾黨或其支持者們表達負面看法，包括各種嘲諷及批評，另外也有約1成聲量認為柯文哲案是執政黨打壓政敵、政治迫害的手段，將其視為綠白政治鬥爭的結果。

最後，TPOC認為，面對柯文哲遭北檢起訴的重大新聞事件，國民黨與民進黨中央的回應都相當簡短，而民眾黨則大動作舉行國際記者會聲援柯文哲。柯文哲作為家喻戶曉的公眾人物，擁有大批死忠支持者，從網路數據觀察初步發現，目前仍有大量輿論聚焦質疑司法公正性，北檢恐怕得適度回應民眾質疑，以維護司法公信力，也兼顧民眾的知情權。

▼TPOC柯文哲案討論主題。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供）

▲▼TPOC柯文哲案聲量分析。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／柯文哲交保後首發文！
柯文哲哽咽：沒因這件事讓內心充滿仇恨
柯文哲泛淚！曝看守所生活「眼睛、頭很痛」：在裡面反省人生
快訊／林秉文落跑！　新北地院發布通緝
快訊／柯文哲回到家哭了！　「相信自己不是圖利貪污違法的人」
柯文哲交保現身！小草激動落淚　越紅龍柱跟阿北握手
快訊／柯文哲獲釋　「踉蹌一下」險跌倒
LIVE／柯文哲要回到家了！　準備過火爐
關押114天重獲自由！柯文哲面貌變化曝　臉頰肉「消風」瘦一圈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲交保後首發文！陪家人、盡孝道　「一言難盡待真相還原」

京華城下一步該怎麼辦？　郝龍斌籲：20％不法容積獎勵全部取消

周榆修稱柯文哲「眾望」像「新境界」　林右昌批混淆視聽：完全不同

關押114天後返家　柯文哲哽咽：沒因這件事讓內心充滿仇恨

感謝上蒼給機會反省　柯文哲哭了：相信自己不是圖利貪污違法的人

柯文哲3000萬交保　林思銘籲法院：絕對不要看圖說故事

柯文哲案「北檢起訴聲量」曝　TPOC揭2.5萬負聲量：4成質疑司法不公

蔡壁如現身喊「很想念柯文哲」　辭公職後下一步計畫曝

被點名狂發文是情緒失控　劉靜怡深夜「一句話」酸爆吳思瑤

藍白推65歲以上免健保費醫界炸鍋　時力批亂灑錢：大幅增加青年負擔

張柏芝聽〈APT.〉　以為在叫「啊柏芝」

家寧分手Andy「一個月沒出門」　開放徵友笑：可以幫我介紹嗎

利菁自爆2年沒愛愛　老公示愛「寧願吃西瓜」XD

小草聚集北院與警「爆推擠衝突」　黃國昌率30人進入旁聽

孕婦臨產打減痛爆痠　護士全程在旁暖心安撫

黃國昌聽檢察官論告犯罪事實　氣到離席：必須出來呼吸一下

#黃國昌 看 #柯文哲 含淚嘆「關4月反應變慢」：還是熟悉的阿北

館長看完起訴書喊「沒挺錯人」　稱柯文哲清廉嗆北檢：錢在哪？

謝娜缺席婚禮…為陳喬恩戴白紗　喊話Alan「多多包容」逼哭她

張啓楷激動喊： #柯文哲 應該有機會出來！

柯文哲交保後首發文！陪家人、盡孝道　「一言難盡待真相還原」

京華城下一步該怎麼辦？　郝龍斌籲：20％不法容積獎勵全部取消

周榆修稱柯文哲「眾望」像「新境界」　林右昌批混淆視聽：完全不同

關押114天後返家　柯文哲哽咽：沒因這件事讓內心充滿仇恨

感謝上蒼給機會反省　柯文哲哭了：相信自己不是圖利貪污違法的人

柯文哲3000萬交保　林思銘籲法院：絕對不要看圖說故事

柯文哲案「北檢起訴聲量」曝　TPOC揭2.5萬負聲量：4成質疑司法不公

蔡壁如現身喊「很想念柯文哲」　辭公職後下一步計畫曝

被點名狂發文是情緒失控　劉靜怡深夜「一句話」酸爆吳思瑤

藍白推65歲以上免健保費醫界炸鍋　時力批亂灑錢：大幅增加青年負擔

柯文哲交保後首發文！陪家人、盡孝道　「一言難盡待真相還原」

3所私校可用資金「呈負數」　台大擁91億最有錢

科達建築瞄準大巨蛋推百億危老指標案！獲台中商銀、臺企銀19.5億元聯貸簽約

「暗示金控董座捐500萬」給柯文哲？　范有偉澄清：從未說過

通用AI何時到來？　微軟OpenAI：能創造獲利千億美元的系統時

合歡山雪季開始了！　警力加強交通疏導管制...為期61天

京華城下一步該怎麼辦？　郝龍斌籲：20％不法容積獎勵全部取消

周榆修稱柯文哲「眾望」像「新境界」　林右昌批混淆視聽：完全不同

快訊／南韓警方「扣押搜索」總統安全之屋！　釐清尹錫悅戒嚴計畫

NBA本季新高！灰熊猛砍155分　小姚明21分16籃板平小賈索菜鳥紀錄

政治熱門新聞

即／柯文哲接押庭最新情況曝　審判長提醒黃國昌別靠近

即／黃國昌看柯含淚：關4月反應變慢

民眾黨急籌3000萬元讓柯文哲獲自由　黃國昌：主席家中沒足夠的錢

感謝上蒼給機會反省　柯文哲哭了：相信自己不是圖利貪污違法的人

即／柯文哲接押庭0:18結束　黃國昌說明

藍白推65歲以上免健保費醫界炸鍋　時力批亂灑錢：大幅增加青年負擔

張啓楷高喊：主席今天有機會出來

柯文哲今上午有望返家！　陳佩琪擬下樓接、家人準備火爐去霉運

李艷秋評柯案：被定罪的還有司法不公

證實被柯文哲罵是年羹堯　蔡壁如：還不錯

LIVE／柯文哲3000萬交保要回家了！隔114天獲自由　民眾黨急籌保釋金

即／柯文哲能否交保　北院02:30公布裁定結果

柯文哲交保獲自由！　民眾黨嗆檢方：起訴書證明橘子不是大帳房

Excel成柯文哲收賄證據？郭正亮揪疑點

更多熱門

相關新聞

蔡壁如現身喊「很想念柯文哲」　曝辭公職後下一步

蔡壁如現身喊「很想念柯文哲」　曝辭公職後下一步

民眾黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金等案，遭北檢起訴求刑28年6月。前台中市市政顧問蔡壁如昨日請辭市府職務，神隱一整天，不接受媒體採訪。今天蔡壁如前往台中市議會與議會副秘書長劉淑媚便當會，會前受訪指出，最想對柯文哲說「我很想念他」；至於被議論的「年羹堯」功高震主說法，蔡壁如指出，他與柯都很喜歡用歷史的典故，以往2人在台大醫院10幾、20年來對話就是這樣。

小草狂捐款救柯文哲！「1原因崩潰」不能作為保釋金使用

小草狂捐款救柯文哲！「1原因崩潰」不能作為保釋金使用

紙條下令「Orange出國」！柯文哲稱寫錯：要寫arrange

紙條下令「Orange出國」！柯文哲稱寫錯：要寫arrange

210萬是賄賂柯文哲？郭正亮揪2問題

210萬是賄賂柯文哲？郭正亮揪2問題

即／2000元錢磚畫面曝　沈慶京4000萬交保金到了

即／2000元錢磚畫面曝　沈慶京4000萬交保金到了

關鍵字：

柯文哲柯文哲案北檢TPOC聲量接押庭民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

耶誕節「全班玩交換禮物」兒默默收下！媽一看超心疼

TOYOTA「全新超帥RAV4」現身

即／柯文哲押114天　3000萬交保

國中女6天沒上學班導找人　意外揭淫父惡行

快訊／柯文哲3000萬交保了！時隔114天首度現身

柯文哲3000萬交保　檢：各位可不相信檢察官，但證據就在眼前

柯文哲獲保3000萬　「橘子」成檢方最大敗筆

柯律師砲火猛！靈魂3問檢方「柯怎知會搜索？」

強烈大陸冷氣團明殺到！跌破10℃時間曝

奧運冠軍樊振東宣佈退出世界排名 「不參賽就罰款」成最後一根稻草

T.O.P《魷魚2》「角色設定」惹議！

柯文哲5人均獲交保　理由出爐

快訊／黃國昌妻替柯文哲辦保！　雙手合十現身再對鏡頭比YA

五月天宣布「跨年免費唱」　搶票資訊曝光

哈薩克墜機38死　是俄羅斯飛彈造成

更多

最夯影音

更多

張柏芝聽〈APT.〉　以為在叫「啊柏芝」

家寧分手Andy「一個月沒出門」　開放徵友笑：可以幫我介紹嗎

利菁自爆2年沒愛愛　老公示愛「寧願吃西瓜」XD

小草聚集北院與警「爆推擠衝突」　黃國昌率30人進入旁聽

孕婦臨產打減痛爆痠　護士全程在旁暖心安撫

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面