蔡壁如現身喊「很想念柯文哲」　辭公職後下一步計畫曝

記者游瓊華／台中報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金等案，遭北檢起訴求刑28年6月。前台中市市政顧問蔡壁如昨日請辭市府職務，神隱一整天，不接受媒體採訪。今天蔡壁如前往台中市議會與議會副秘書長劉淑媚便當會，會前受訪指出，最想對柯文哲說「我很想念他」；至於被議論的「年羹堯」功高震主說法，蔡壁如指出，他與柯都很喜歡用歷史的典故，以往2人在台大醫院10幾、20年來對話就是這樣。

▲蔡壁如現身台中市議會，提及自己心情至今還是很難過，她也很想念柯文哲。（圖／記者游瓊華攝）



蔡壁如表示，大家都期待主席趕快都出來，自己本來也想要去北院看他，不過法院說他出來不能跟證人接觸，不然又要羈押，所以想等他平靜後，再找時間去看他。

對於辭掉中市府職務，下一步何去何從？蔡壁如表示，自己沒有想到自己的下一步要怎麼走，心中所想就是要選中央委員以及台灣民眾黨該怎麼辦。

蔡壁如表示，1月19日會有中央會員的選舉，就按照正常的程序去進到中央委員去。蔡壁如強調，台灣民眾黨現今在這麼低迷的情況之下，此時此刻的心境就是到黨部去把大家團結在一起，共商民眾黨如何往前走，同時也是她毅然決然、義無反顧的態度，辭掉台中市政府顧問，回到台灣民眾黨。