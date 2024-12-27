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快訊／柯文哲等5人全交保　北檢收到裁定後將提抗告

▲北檢偵結京華城、政治獻金等案起訴11人，關鍵5名被告由左至右沈慶京、應曉薇、柯文哲、李文宗、彭振聲。（圖／ETtoday）

▲北檢偵結京華城、政治獻金等案起訴11人，關鍵5名被告由左至右沈慶京、應曉薇、柯文哲、李文宗、彭振聲。（圖／ETtoday）

記者劉昌松／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉嫌收受威京集團主席沈慶京賄賂案，台北地檢署26日提起公訴後，台北地院漏夜開庭審理，柯文哲、沈慶京等主要被告在法庭中堅持否認犯行，合議庭7日凌晨裁定柯、沈等5名在押被告分別以500萬元到4000萬元不等交保候傳，北檢稍早表示，將等收到法院裁定書後依法提出抗告。

北檢起訴指出，沈慶京為了爭取京華城容積獎勵，涉嫌從2017年起尋求協助，並陸續行賄柯文哲1710萬元，行賄市議員應曉薇5250萬元、應曉薇助理吳順民363萬元，不顧市府官員與都委會專業意見，給予京華城超過法規的容積獎勵，分別涉及圖利、行收賄等罪。

柯文哲另外和大帳房李文宗、李文娟兄妹，以肖像權授權金名義，侵占民眾捐給民眾黨、柯文哲競總的政治獻金6234萬，並非法挪用眾望基金會827萬元，涉及背信、公益侵占等罪，其中柯文哲因涉3罪，共被求刑17年6月。

法院收到案件後開庭調查，分別提訊在押的柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗、北市前副市長彭振聲，其中只有彭振聲認罪，合議庭裁定認為，5嫌涉犯最輕本刑5年以上重罪，行收賄金額高達數千萬元、圖利京華城公司高達100多億元，若判決有罪確定、重刑可期，而涉犯重罪常伴隨逃亡的高度可能，有相當理由足認有逃亡之虞。

但本案重要證人已經在偵查中具結證述，雖然檢察官主張「橘子」許芷瑜逃亡在外，有勾串之虞，但未指出徐止於涉案情節，審酌本案相關證人均已於偵查中被檢察官傳訊，本案相關事實晦暗不明之風險已經降低，因此裁定柯文哲交保3000萬元、沈慶京4000萬元、應曉薇1500萬元、彭振聲500萬元，李文宗1000萬元，5嫌均限制住居與限制出境、出海。

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