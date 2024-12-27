黃國昌、小草喊「沒看到1500萬現金」！律師：也是10年起跳啊

▲民眾黨立委黃國昌試圖讓更多民眾黨支持者進入法庭旁聽。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣民眾黨主席柯文哲26日被台北地檢署以收賄、公益侵占、背信等罪嫌起訴，總計求刑28年6個月。起訴書曝光後，民眾黨團總召黃國昌及小草相當不滿，因為「沒看到1500萬元現金」。不過，律師林智群就搖頭，「不管有沒有收到賄款，都是用同一個法條，10年以上有期徒刑啊！」

起訴書曝光後，民眾黨團總召黃國昌及支持者認為，當中根本沒有明確點出「1500萬元」的時間地點及金流。對此，林智群就在粉專「給小草上一個法律課」，指出柯文哲被起訴的《貪污罪》樣態有兩種，「一種是沒收到錢，有約定，雙方達成共識，就算成立。一種是有收到賄款。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著他直呼，「黃國昌跟小草一直靠北沒看到1500萬元現金，是在哭幾點的？」因為不管柯文哲有沒有收到賄款，都是用同一個法條，判10年以上有期徒刑，「有約定，但沒拿到錢，也是10年起跳喔！」

林智群還以黃國昌好友、時代力量前黨主席徐永明為例，點出徐先前曾涉犯不違背職務受賄罪，有約定200萬元成交，但沒拿到錢、沒金流，結果仍遭判刑7年4月。不過他也補充徐永明是「不違反職務」期約收賄，所以罪比較輕。

★★★ 任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。