柯文哲交保獲自由！　民眾黨嗆檢方：起訴書證明橘子不是大帳房

▲民眾黨主席柯文哲。（資料照／記者黃國霖攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨主席柯文哲因在京華城案中涉弊遭起訴，然而，北院昨日晚間的接押庭最終裁定，以3000萬交保，並限制住居、出海。對此，民眾黨也隨即在今（27日）凌晨透過柯文哲的臉書發文開嗆，對柯文哲有利的證據，檢察官都拒不採用。而且在檢方的起訴書裡，也證明橘子根本不是什麼大帳房。

民眾黨在柯文哲的臉書發文提到，昨晚在接押庭上，大家終於看到了許久不見的柯主席，四個月過去，柯文哲的身形消瘦、面色憔悴，聲音因為長時間問訊變的沙啞，但柯主席依舊仔細聆聽檢方對他的指控，清楚的答辯，為自己捍衛清白。

民眾黨認為，在接押庭上，檢方還是沒有拿出任何直接有力的證據。「幸好，我們聽到了柯文哲的說法：210萬是合法的政治獻金，就是捐款，柯文哲被羈押前從未聽過，且與京華城容獎提高整整差了兩年。」

此外，民眾黨直指，檢方將沈慶京某個時間提領的現金，湊出接近1500的數字，指控成行賄，卻沒有任何收受的時間地點，而且在檢方的起訴書裡，也證明橘子根本不是什麼大帳房。

民眾黨進一步抨擊，檢方卻用這些蒼白無力的證據羅織巨大罪名，查了四個月，問了80位以上的證人，編派故事。

民眾黨還透露，最後法官問檢察官，還要查多久，才能讓案情晦暗不明程度降低？讓民眾黨傻眼的是，檢察官竟說，「再交叉詰問完所有證人」，這樣恐怕還要一年。

然而，在京華城案容積圖利的方面，柯文哲的辯護律師還引據都市容積獎勵適用的法規，除了都市計劃法還有土管條例，答辯「提供20%容獎沒有違法」。

民眾黨還點出，柯文哲更直視檢察官，堅定地說，自己從未如起訴書所言，有指示任何祕書去施加壓力，且如有這個祕書，檢方為何沒有任何人證？但種種對柯文哲有利的證據，檢察官都拒不採用。

更讓民眾黨瞠目結舌的是，檢察官一直釋放柯主席「拒絕出庭」、「拒絕配合調查」的消息，但民眾黨說明，真相是，一開始檢察官竟然違法濫權提訊柯主席，不先發傳票，就多次在一大早，把完全沒有心理準備的柯文哲帶走，完全破壞司法正常程序。

柯文哲的辯護律師還請法官明鑑，既然相關人士的手機早被查扣，所有對話被不斷翻找比對，還有什麼串證、滅證可能？還有什麼接押的理由？接著柯文哲也明確表示，自己對台灣民眾黨有責任，絕對不可能冒著讓台灣民眾黨陷入危機的風險而逃亡。

民眾黨強調，我們已經等了四個月，等待證據說話，既然沒有證據，那請讓司法還給當事人充分時間，真正釐清真相。最後，民眾黨呼籲，讓柯主席和他的辯護律師，有對等的武器為自己辯駁，給他為自己人生，一個最基本的公平防禦的機會。

★★未經判決確定，應推定為無罪★★