　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

想在飯店大廳當眾愛愛！女跨坐男伴身上撞碎玻璃桌　被送進牢房

▲▼ 。（圖／翻攝自matichon）

▲希爾身穿白色短洋裝在飯店大廳沙發上與男伴做出親密動作，據信其中一人想要嘗試在玻璃桌上發生性行為。（圖／翻攝自matichon）

記者詹雅婷／綜合報導

英國一名42歲女子在數月之前離境前往泰國，沒想到25日凌晨3時許，她酒後試圖在芭達雅飯店大廳玻璃桌上與男伴發生性行為，整個人跨坐在對方身上，但隨後玻璃桌被撞倒碎裂。她後來跑走並與警方發生肢體衝突，如今已被關進泰國牢房。

每日郵報報導，英國德文郡女子希爾（Jude Hill）當天身穿白色短洋裝來到弗雷珀爾洛奇飯店（Flipper Lodge Hotel），在大廳沙發上與男伴做出親密動作，據信其中一人想要嘗試在玻璃桌上發生性行為，但玻璃桌被撞倒碎裂。已知希爾與男伴並沒有住在這間飯店，工作人員透露，當時兩人都已經喝醉。

事發後，希爾立刻逃離飯店，接著在海灘前與警方扭打，最終在路人協助壓制，這才抓到她，但此時她的男伴早已悄悄溜走。畫面顯示，希爾光著腳被上銬帶走的同時，對人破口大罵。

在抵達警局之後，希爾被帶進拘留室。時隔11小時，負責此案的員警塞克拉托克（Ittikorn Saikratok）向媒體透露，希爾仍被關在牢房中，尚未清醒，處於醉醺醺的狀態，大吼大叫、語無倫次，建議飯店工作人員提交一份物品損壞清單的報告，待她清醒之後再來討論賠償事宜。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
林秉文棄保潛逃遭通緝！　王鴻薇轟：又是88會館案到底水多深
婁峻碩、焦凡凡結婚「9名證婚人陣容超猛」！
急籌3000萬保釋柯文哲！　黃國昌揭來源
柯文哲過完火爐先見父母！　柯媽柯爸病房等兒來
焦凡凡亮1克拉約70萬鑽戒！　婁峻碩套牢她

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本民眾網購驚見可食用「爆米花」緩衝材　他直呼：真是天才

3度幽會被抓！大馬42歲男犯伊斯蘭教法　清真寺內「公開鞭刑6下」

日本立體停車塔「汽車墜落8m」砸死人！　2人卡車底1死1傷

想在飯店大廳當眾愛愛！女跨坐男伴身上撞碎玻璃桌　被送進牢房

擔下「代理總統」一職　南韓副總理崔相穆沉痛發聲！

傳與川普政府達成協議接收非法移民　瓜地馬拉否認

驚悚！跳火舞火苗噴到重機　引發連環火燒車、舞者也著火

NASA太空人滯留宇宙過耶誕　禮物哪來的？他揭密：小精靈送的

日Suzuki前會長鈴木修逝世　享耆壽94歲！日本輕型車推手

澳洲國家公園叢林大火　延燒面積相當整個新加坡

張柏芝聽〈APT.〉　以為在叫「啊柏芝」

家寧分手Andy「一個月沒出門」　開放徵友笑：可以幫我介紹嗎

孕婦臨產打減痛爆痠　護士全程在旁暖心安撫

利菁自爆2年沒愛愛　老公示愛「寧願吃西瓜」XD

館長看完起訴書喊「沒挺錯人」　稱柯文哲清廉嗆北檢：錢在哪？

黃國昌聽檢察官論告犯罪事實　氣到離席：必須出來呼吸一下

小草聚集北院與警「爆推擠衝突」　黃國昌率30人進入旁聽

#黃國昌 看 #柯文哲 含淚嘆「關4月反應變慢」：還是熟悉的阿北

謝娜缺席婚禮…為陳喬恩戴白紗　喊話Alan「多多包容」逼哭她

張啓楷激動喊： #柯文哲 應該有機會出來！

日本民眾網購驚見可食用「爆米花」緩衝材　他直呼：真是天才

3度幽會被抓！大馬42歲男犯伊斯蘭教法　清真寺內「公開鞭刑6下」

日本立體停車塔「汽車墜落8m」砸死人！　2人卡車底1死1傷

想在飯店大廳當眾愛愛！女跨坐男伴身上撞碎玻璃桌　被送進牢房

擔下「代理總統」一職　南韓副總理崔相穆沉痛發聲！

傳與川普政府達成協議接收非法移民　瓜地馬拉否認

驚悚！跳火舞火苗噴到重機　引發連環火燒車、舞者也著火

NASA太空人滯留宇宙過耶誕　禮物哪來的？他揭密：小精靈送的

日Suzuki前會長鈴木修逝世　享耆壽94歲！日本輕型車推手

澳洲國家公園叢林大火　延燒面積相當整個新加坡

台南官田工業區有大愛　聯合捐贈南消高壓細水霧設備

爸媽繼承「台北蛋黃區房」　她急問1句！網笑喊：不然賣給我

曾喊話文化部「沒意思！」　陸名導耿軍《漂亮朋友》確定在台灣放映

住宅市場降溫　專家：這類產品將是下一個資金避風港

桃市龜山分局坪頂派出所新建廳舍啟用　張善政盼強化治安維護

水利人生41載　謝清文獲頒農田水利卓越貢獻獎

日本民眾網購驚見可食用「爆米花」緩衝材　他直呼：真是天才

林秉文棄保潛逃遭通緝！　王鴻薇轟：又是88會館案到底水多深

元旦迎接「最接近城市的曙光」　左鎮二寮交通管制搶先看

3度幽會被抓！大馬42歲男犯伊斯蘭教法　清真寺內「公開鞭刑6下」

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

國際熱門新聞

哈薩克墜機38死　是俄羅斯飛彈造成

AV女優生下「繼兄的孩子」　曬溫馨全家福

烏克蘭首次「活捉」北韓士兵！俘虜畫面曝

姊姊指一下　3歲童掉進下水道瞬間滅頂

柯文哲遭起訴　紐時：加劇台灣政治分裂

即／韓「代理總統」韓悳洙遭國會通過彈劾！

21歲網紅一口氣「灌整瓶烈酒」秒倒地暴斃！

北韓名校女大生窮到下海　高官爽吃嫩妹

健身教練打人被關　崩潰喊不能訓練了

用AI預測壽命　「死亡時鐘」App竄紅

英國巨石陣為何建造？5000年謎團解開

義民宅氣爆　52歲台灣籍女子遺體尋獲

聖誕狂歡「拐杖糖整根塞下體」！X光曝

美稱俄防空系統釀墜機　機長最後對話曝

更多熱門

相關新聞

25歲英國男誤食「假迷幻蘑菇」命喪泰國！

25歲英國男誤食「假迷幻蘑菇」命喪泰國！

英國一名男遊客前往泰國清邁旅遊，他在當地一間大麻店購入能夠幫助放鬆、緩解失眠的「迷幻蘑菇」，沒想到吃下後40分鐘便開始口吐白沫、休克，最終猝死在飯店客房內。事後經調查，大麻店販售給他的迷幻蘑菇竟是假貨，是另一種含有劇毒的蕈類。

大馬驚現新城病　重症死亡率100%可傳人

大馬驚現新城病　重症死亡率100%可傳人

21歲網紅一口氣「灌整瓶烈酒」秒倒地暴斃！

21歲網紅一口氣「灌整瓶烈酒」秒倒地暴斃！

姊姊指一下　3歲童掉進下水道瞬間滅頂

姊姊指一下　3歲童掉進下水道瞬間滅頂

行政院2025年17項新制一次看　最低薪資調漲、軍公教調薪3％

行政院2025年17項新制一次看　最低薪資調漲、軍公教調薪3％

關鍵字：

芭達雅東南亞要聞飯店性行為

讀者迴響

熱門新聞

TOYOTA「全新超帥RAV4」現身

耶誕節「全班玩交換禮物」兒默默收下！媽一看超心疼

快訊／柯文哲3000萬交保了！時隔114天首度現身

即／柯文哲押114天　3000萬交保

國中女6天沒上學班導找人　意外揭淫父惡行

奧運冠軍樊振東宣佈退出世界排名 「不參賽就罰款」成最後一根稻草

五月天宣布「跨年免費唱」　搶票資訊曝光

即／林秉文出境落跑　新北地院認「顯已逃匿」發布通緝

柯文哲3000萬交保　檢：各位可不相信檢察官，但證據就在眼前

快訊／17歲少女遭性侵輕生！麥當勞二度發聲道歉了

柯文哲獲保3000萬　「橘子」成檢方最大敗筆

柯律師砲火猛！靈魂3問檢方「柯怎知會搜索？」

快訊／黃國昌妻替柯文哲辦保！　雙手合十現身再對鏡頭比YA

強烈大陸冷氣團明殺到！跌破10℃時間曝

T.O.P《魷魚2》「角色設定」惹議！

更多

最夯影音

更多

張柏芝聽〈APT.〉　以為在叫「啊柏芝」

家寧分手Andy「一個月沒出門」　開放徵友笑：可以幫我介紹嗎

孕婦臨產打減痛爆痠　護士全程在旁暖心安撫

利菁自爆2年沒愛愛　老公示愛「寧願吃西瓜」XD

館長看完起訴書喊「沒挺錯人」　稱柯文哲清廉嗆北檢：錢在哪？

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面