想在飯店大廳當眾愛愛！女跨坐男伴身上撞碎玻璃桌　被送進牢房

▲希爾身穿白色短洋裝在飯店大廳沙發上與男伴做出親密動作，據信其中一人想要嘗試在玻璃桌上發生性行為。（圖／翻攝自matichon）

記者詹雅婷／綜合報導

英國一名42歲女子在數月之前離境前往泰國，沒想到25日凌晨3時許，她酒後試圖在芭達雅飯店大廳玻璃桌上與男伴發生性行為，整個人跨坐在對方身上，但隨後玻璃桌被撞倒碎裂。她後來跑走並與警方發生肢體衝突，如今已被關進泰國牢房。

每日郵報報導，英國德文郡女子希爾（Jude Hill）當天身穿白色短洋裝來到弗雷珀爾洛奇飯店（Flipper Lodge Hotel），在大廳沙發上與男伴做出親密動作，據信其中一人想要嘗試在玻璃桌上發生性行為，但玻璃桌被撞倒碎裂。已知希爾與男伴並沒有住在這間飯店，工作人員透露，當時兩人都已經喝醉。

事發後，希爾立刻逃離飯店，接著在海灘前與警方扭打，最終在路人協助壓制，這才抓到她，但此時她的男伴早已悄悄溜走。畫面顯示，希爾光著腳被上銬帶走的同時，對人破口大罵。

在抵達警局之後，希爾被帶進拘留室。時隔11小時，負責此案的員警塞克拉托克（Ittikorn Saikratok）向媒體透露，希爾仍被關在牢房中，尚未清醒，處於醉醺醺的狀態，大吼大叫、語無倫次，建議飯店工作人員提交一份物品損壞清單的報告，待她清醒之後再來討論賠償事宜。