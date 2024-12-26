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藍選罷法1分鐘出委稱「不知為何綠缺席」　綠委協商轟睜眼說瞎話

▲內政委員會協商。（圖／立法院頻道）

▲內政委員會協商。（圖／立法院頻道）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院內政委員會本月16日三度排審提高罷免門檻的《選罷法》草案，國民黨內政委員會召委徐欣瑩在藍委的掩護下，把綠委擋在會議室門外，以1分鐘速度宣布全數條文保留協商。徐欣瑩今（26日）召開協商，民進黨團書記長蔡易餘表示，此案因程序瑕疵應先退回內政委員會，徐欣瑩一句，「我完全不知道12月16日發生什麼事，我早早就在門內，門外發生什麼我都不知道。」更引爆在場綠委憤怒。最終在無共識下，徐欣瑩決議將此案送交黨團協商由立法院長韓國瑜處理。

國民黨立委許宇甄、徐欣瑩、蘇清泉等人提案主張「就職未滿一年者，不得為罷免之提議與連署」，同時增列罷免同意票數須「超過」被罷免人當選得票數，罷免案才能通過，綠營質疑此修法剝奪人民罷免權。藍委16日拂曉出擊守在會議室門外，先將會議桌卡住一側走道，接著以膠帶、保鮮膜封住會議室門；綠委7時欲前往簽到，卻被藍委以人牆卡住，雙方爆發衝突，直至散會前都無法進入會議室。最後，徐欣瑩在綠委、官員缺席下，1分鐘宣布全數條文保留協商，3分鐘宣布散會，讓民進黨大為不滿。

徐欣瑩今日召開協商時表示，自己完全不知道1216發生什麼事，她早早就在門內，門外發生什麼都不知道，此話一出隨即引爆綠委群起公憤，民進黨立委李坤城批，內政委員會內完全沒有民進黨立委，只有國民黨立委不會覺得很奇怪嗎？「你身為召委坐在門內，裡面只有藍委不會覺得很奇怪？」門是打開的，只有國民黨立委能進去，程序有很大瑕疵，表決甚至只有三分鐘，這樣叫開會？這麼大的案子不需要好好討論嗎？今天雖然是協商，但應該要回到上一層了，不然都只是過水。

藍委許宇甄接續發言指出，不了解民進黨立委當天為何沒進到現場，自己當時也在委員會內，希望綠委不要再政治報復跟政治鬥爭。

綠委張宏陸則說，國民黨以前也霸佔主席台好幾次，現在討論這些都有自己的說法，他只想說，身為內政委員會的綠委在16號那天根本都進不來，所以什麼是缺席開會？議事錄怎麼會是這樣寫？這對綠委來說真的很不公平，簽到後再被拖出去也是可以，但不能說連簽到都沒有。

綠委吳琪銘諷刺徐欣瑩，「其實主席你也知道今天就是在過水啦！」國民黨就是想要送院會啊！徐欣瑩回應，互相尊重。綠委黃捷也說，自己也是當初快被罷免的人，韓國瑜更是被罷免掉的人，大家不是都欣然接受結果嗎？現在要強推《選罷法》，又不顧及程序正義，真的很誇張，「議事杯葛不能限制立委人身自由！」主張12月16日為「非法會議」。

蔡易餘強調，如果民進黨立委都沒進門，徐欣瑩覺得不奇怪，那官員也都沒進來欸！這不奇怪嗎？所以不要睜眼說瞎話，國民黨現在用程序正義的方式硬要處理，只是再逼民進黨院會再抗爭一次。

最終，徐欣瑩表示，過水是你們講的啦！並決議散會送交黨團協商給韓國瑜處理。
 

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