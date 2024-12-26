「柯文哲刑度超出常人想像」　游盈隆：法院是否全盤接受指控還難說

▲柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

柯文哲案今(26日)偵查終結，遭北檢共求刑28年6月。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，柯文哲是台灣政治史上的一顆流星？北檢這次對柯文哲求處重刑，刑度之重超出一般人想像，最重要的收賄證據，因時、地、物都不明確的情況，北檢只能說是基於合理懷疑而加以起訴，而法院是否全盤接受檢方指控，還很難說，但柯文哲恐怕在劫難逃。



游盈隆表示，國內外高度關注的民眾黨主席柯文哲涉貪案，北檢今天偵查終結，早上十點召開記者會，對外說明案情，檢方以柯文哲前市長涉嫌收賄、圖利、公益侵占及背信等四大罪名，具體求刑共28年6個月。消息傳來，震撼全台。

游盈隆表示，檢方今天偵結，案子將移交地院審理，接下來是至少3、4年的司法攻防，如無意外，柯文哲今天傍晚將重獲自由，回家與家人團聚。

游盈隆指出，身為在野黨主席，又曾在總統大選中獲得369萬票風光落選，柯文哲無疑是台灣重量級政治人物，如今遭遇重大司法案件，對個人及所屬政黨自然是極大的打擊，柯文哲的政治生命結束了嗎?台灣民眾黨能屹立不搖嗎?都是時下台灣社會最關心的問題。

游盈隆直言，北檢這次對柯文哲求處重刑，刑度之重超出一般人想像，而其中最重要的涉嫌收賄證據，因時、地、物都不明確的情況下，北檢只能說是基於合理的懷疑而加以起訴，這部分在地院論辯時將成攻防重點，而法院是否全盤接受檢方指控，還很難說。

最後，游盈隆強調，除了涉嫌在京華城案收賄和圖利外，柯文哲的政治獻金疑雲對其個人形象和信譽之傷害，並不下於京華城案，面對檢方所指侵占公益及背信等罪名，證據相對充足，恐怕在劫難逃。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼台灣民意基金會董事長游盈隆。（圖／資料照）