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陳水扁暗酸賈永婕「不懂台北101」！網諷她：邏輯如柯文哲

賈永婕（右圖）的「台北101改名」一說，遭到陳水扁（左圖）批評。（翻攝賈永婕臉書、陳水扁臉書）

▲賈永婕（右圖）的「台北101改名台灣101」一說，遭到陳水扁（左圖）批評。（翻攝賈永婕臉書、陳水扁臉書）

圖文／鏡週刊

台北101董事長賈永婕日前赴立法院財政委員會備詢，民進黨立委郭國文關切，是否要讓「台北101」改稱「台灣101」？賈永婕表示認同「很棒啊」，兩人的「改名說」遭砲轟，前總統陳水扁發聲暗酸賈永婕不懂台北101。

一名網友在Threads貼出賈永婕認同將台北101改稱「台灣101」的新聞，標註陳水扁寫道：「這改名之事是不是要問一下陳前總統呢？」陳水扁看到後回應：「不知道她（賈永婕）對台北101包括前身台北國際金融大樓的緣起又了解多少，好像憑直覺在反應？」更在留言處透露問過郭國文，郭國文對改名一事沒有否認。

陳水扁在脆上狠酸賈永婕。（翻攝陳水扁Threads）

▲陳水扁在脆上狠酸賈永婕。（翻攝陳水扁Threads）

此外，賈永婕也遭網友酸「邏輯猶如柯文哲」。另一名網友貼出她當天接受民進黨立委李坤城的質詢內容，李坤城提醒賈永婕：「妳身為101董事長不是只有妳個人，妳可以先開記者會或放101粉專上再用個人臉書。」認為她應考慮順序，先是有101才有賈永婕董事長。但賈永婕回應：「記者會要花錢，我這樣才花1萬」，且不斷強調「我把我流量給101欸」，讓李坤城只能嘆氣。

網友表示：「李坤城委員真的修養很好又有耐心。」並繼續說：「這段看了不太舒服，李坤城委員很耐心的在教導了，賈永婕聽不懂在鬼打牆？優考慮讓101流量起來有很難懂嗎？妳用自己的臉書先公布就是讓流量高在自己臉書，對啦妳有流量沒錯，但妳這種做法流量不會讓101成為高流量，妳也不會永遠當101董事長。好好想想別人的建議，不要像任性耍賴。」

其中一名網友留言狂酸：「賈永婕這樣的經營邏輯太柯文哲了，當初台北市的消息都優先在柯文哲的粉專推播，高雄市雖然陳其邁也有經營粉專，但高雄市的消息，他們還是著重先經營高雄市政府的粉專，畢竟能傳承下去的不會是陳其邁粉專，而是高雄市政府的粉專。」對賈永婕表示失望。

網友貼出賈永婕質詢片斷，認為她鬼打牆。（翻攝Threads）

▲網友貼出賈永婕質詢片斷，認為她鬼打牆。（翻攝Threads）

一名網友酸賈永婕經營邏輯像柯文哲。（翻攝Threads）

▲網友酸賈永婕經營邏輯像柯文哲。（翻攝Threads）


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