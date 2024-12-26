國人平均每天被詐光2億血汗錢　專家教戰5招自保術

▲專家認為，申請地籍異動即時通是保房神器，遇任何移轉異動，系統都會通知所有權人。（圖／翻攝自新竹市地政事務所臉書）

圖文／鏡週刊

政府打詐怎料「越打越詐」？去年度整體詐騙的財損金額53.4億元，連續3年攀新高，今年更甚，統計近3個月來，累計詐騙財損金額逾366億元，以「假投資詐騙」占6成比重計算，台灣人平均每天因假投資而被詐光2.4億元血汗錢。值得一提的是，本刊採訪的受害者，不僅存款被詐個精光，就連房子也賠進去，錢飛了、家也沒了，跌落深淵卻束手無策，實在是人生最痛。

詐團常利用一般人不熟悉的法律名詞或文件，讓被害民眾心生恐懼，而玩弄人性的「貪」與「怕」更是爐火純青，儘管媒體一再報導不要隨便加入陌生LINE群組，名人或投資專家一再呼籲：我沒有LINE群組，類似事件還是無法落幕。在政府打詐有成前，民眾也只能求自保，專家提出5招保房術。

1、申請地籍異動即時通

「我們平時要關懷長輩、多問候他們，長輩被詐團灌迷湯，不知不覺會編謊話，跟家人說出門買菜，其實是把1千萬送給別人。」房產達人發電哥言語中滿是無奈，他建議民眾，申請「地籍異動即時通」是防詐神器。

宏國德霖科技大學不動產經營系兼任講師吳聲煌也表示，免費申請地籍異動即時通之後，舉凡名下登記的不動產，任何的買賣、信託、贈與、拍賣等移轉，系統就會以手機簡訊或電郵，通知所有權人，「可惜目前申請人數只有整體的8％。」

吳聲煌自己開業地政士事務所，他說，法令雖未強制民眾申辦「地籍異動即時通」，但若遇到民眾來找他簽約、處理地政事務時，他都鼓勵「隨件辦理」，為自己的家添一分防護。

2、乾淨房，「抵押設定」添防護

長輩們還清房貸、謄本上「乾淨」的不動產，沒有任何抵押權的設定順位，房屋價值落在1、2千萬元，流通性佳，只要上述條件備足，通常會成為詐團鎖定的肥羊。

「已沒有貸款的乾淨屋，我建議做『抵押設定』把自己的房子壓住，且金額最好是房屋價值的一半，較有保障。」吳聲煌表示，登記規費是設定金額的千分之一，以價值2,000萬元的房地產來看，抵押設定金額若是1,000萬元，算出登記規費為1萬元，「花個1、2萬元hold住長輩的不動產，讓詐團不敢覬覦，其實有必要。」

3、身分證影本或照片不外流

「只要有身分證影本或是翻拍照片，能辨識民眾個資，詐團就能騙屋。」好事貸創辦人孫鴻貴說，有了身分證資料，不需要本人親辦，因謄本有「公示性」，以保障不動產交易安全，全體民眾皆可調閱二類謄本，查出民眾名下的房地產狀況，再從他項權利部的「抵押權設定」可看出，貸款是否已還清且塗銷。

由於這種「乾淨房」移轉過戶很快，銀行不需要通知本人，「尤其是沒有銀行借貸順位排在前面的房產，詐團可以完全榨乾房地產價值。」房產達人發電哥提醒，民眾房貸還清後不要急著塗銷，可再借筆300萬～500萬的小額資金，卡一個銀行債權順位在其中，相對安全。

4、帳號密碼不外流，善用165專線

自保術的基本招是，只要有一絲不確定性，就打165反詐騙專線，加上165官網也會不定時公告詐騙訊息，並且新增「165打詐儀錶板」有統計數據、最新詐騙案例等，民眾可多加留意警惕。

本刊採訪受害案例新竹7旬嬤王鳳珠，因情感依附詐團的小成，又不善於網路操作，於是將帳號密碼都告訴小成，等於是拱手把錢送到別人口袋，「現在的車手，都是利用人頭帳戶在網銀轉帳。」律師郭羿廷解釋，詐團會將騙來的贓款，匯入A網銀帳戶，接著再馬上轉入B網銀帳戶，用這個方式設下「斷點」，可輕鬆把錢洗白，因警方只能對A帳戶（第一層）做警示，無法證明匯入B帳戶的錢是贓款。

5、不隨意設定「約定帳戶」

「不要隨意設定『約定帳戶』，民眾透過『約轉』，單日最高限額可轉出300萬元，這絕對是大忌！」律師吳榮達提醒，約定帳戶多是詐團利用他人提供的人頭帳戶，收取犯罪的不法所得，「我這樣說吧！人頭帳戶是詐騙犯罪中，不可缺少的一項工具。」吳榮達感嘆地說，透過人頭帳戶輸送犯罪所得，已在台灣氾濫成災，帳戶收購價年年上漲，從早期的5千元，如今高達30萬元。https://youtu.be/ZarJZIINLuc



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