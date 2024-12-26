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中捷砍人重判理由曝！法官：造成社會恐慌　長髮哥：尊重判決

記者白珈陽／台中報導

台中捷運隨機砍人案今天宣判，合議庭認為凶嫌洪淨為達「徹底自我毀滅」目的，有計畫性行凶，選在大眾運輸上持20公分長刀攻擊被害人要害，造成社會恐慌，惡性重大，依殺人未遂等罪重判10年有期徒刑，可上訴。被害人之一、當時英勇奪刀的「長髮哥」許瑞顯聽到判決，表示「對於刑度沒有很大情緒，交由社會大眾判斷合不合適，尊重判決結果」。

▲▼ 。（圖／資料照）

▲長髮哥表示尊重判決結果。（圖／資料照）

長髮哥說，「我對這個刑度沒有太大的情緒，交給社會大眾判斷合不合適，這個事件影響到社會大眾維安的部分，對於判決結果尊重法官的決定。」據查，長髮哥與洪男和解金額為100萬元，長髮哥說，「這筆金額目前是由洪的父母，以分期付款方式給付」

本案發生於今年5月21日中午，20歲的洪淨搭乘從水安宮站開往市政府站的台中捷運列車上，持菜刀及水果刀隨機攻擊車上民眾，造成17歲呂姓高中生及27歲長髮哥許瑞顯受傷。

全案在今天（26日）上午宣判，合議庭依恐嚇危害公眾安全罪處1年6月；持刀揮砍呂姓高中生部分，依殺人未遂罪處7年10月；持刀揮砍許男部分，依殺人未遂罪處6年8月，3罪合併應執行10年有期徒刑，犯罪刀械沒收。

台中地院庭長黃玉琪說明判決理由，合議庭審酌洪的行凶過程是屬於計畫性行凶，他事先購買兇刀、配戴止滑手套，前往捷運末節車廂，避免遭受後方攻擊，並在車廂內持20公分的長刀，攻擊被害人胸腔、頭、面部等高度危險部位，以達徹底自我毀滅的效果。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中地院庭長黃玉琪說明判決理由。（圖／記者白珈陽攝）

審理過程中，洪對於犯罪事實都坦承，但辯稱沒有殺人故意，只有傷人故意，但合議庭認為，洪具有殺人直接故意，事證明確。

刑度部分，合議庭認為洪雖有精神疾患，但根據精神鑑定結果，他於犯案時未因心智障礙，致無法辨識行為違法，或有辨識行為能力欠缺、降低等情，不符合刑法第19條減刑規定。但由於2次殺人行為均未遂，依據刑法25條，減輕其刑。另又因在大眾交通工具內犯案，造成社會恐慌，惡性重大，亦不適用刑法59條減刑。

合議庭審酌，洪因精神疾患多次自戕未果，又因遭受師長指責而心生憤怒，經由在公眾場所傷害不特定人，使社會公眾心生畏懼，以達毀滅自我的犯罪動機，且洪攻擊被害人的部位具高度危險性，手段兇殘，使被害人生命受有極大威脅，嚴重危害社會治安。

另考量洪沒有前科，坦承犯罪事實，於開庭過程多次表達懊悔，也與被害者許男調節成立，綜合一切情狀，合併判處他有期徒刑10年，全案仍可上訴。

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