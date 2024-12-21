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無照毒駕闖紅燈！嘉義男撞死雙載夫妻　法院判11年徒刑

▲嘉義地方法院 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義地方法院 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

嘉義一名王姓男子，施用海洛因與甲基安非他命後開車上路，闖紅燈撞死70多歲的潘姓夫妻，嘉義地院進行國審，依汽車駕駛人未領有駕駛執照、施用毒品致不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，處有期徒刑11年。

根據判決，王男2022年7月24日晚間，混合施用海洛因與甲基安非他命，隨後開車沿嘉義縣太保市新埤里嘉49線道路由南往北方向行駛，行經該路段與嘉64線道路之交岔路口時，闖紅燈撞擊騎乘機車綠燈通行的潘姓夫妻，導致2人死亡，警方對王男驗尿後，安非他命類、鴉片類代謝物陽性反應。

王男辯稱當時並未因施用毒品，而處於不能安全駕駛的狀態，不過經台大醫學院進行鑑定，王男檢出甲基安非他命濃度為38780ng/mL，高於該院施用甲基安非他命後90%之急性精神症狀患者，對於中樞神經有高度影響可能。

經國民法官法庭檢視路口監視器及行車紀錄器畫面，可知王男駕車行經肇事路口未明顯加速或減速，且當時已紅燈約8秒，並非突然改變燈號。王男不僅對於紅燈號誌毫無反應，也對於左前方、移動至正前方視線明顯可見的潘姓夫妻毫無反應，可見王男並非注意後反應不及。

王男指出，潘姓夫妻均未配戴安全帽，也應有肇事責任，不過根據醫學上國際公認之創傷評估標準（InjurySeverityScore,下簡稱ISS），即使均配戴安全帽，但在本案仍不免發生死亡之結果。

嘉義國民法庭認為，王男犯道路交通管理處罰條例第86條第1項、刑法第185條之3第3項前段、第1項第4款之汽車駕駛人未領有駕駛執照、施用毒品致不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，處有期徒刑11年。

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