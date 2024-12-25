「刀樂哥」逢人就喊「凸刀了」超洗腦　時代廣場賣「爆眼龍」爆紅

記者魏有德／綜合報導

大陸一名「刀樂哥」在美國紐約街頭販售來自義烏的小商品「爆眼龍」意外在短影音平台爆紅，粉絲數從原先的1萬瘋漲至80萬。從刀樂哥拍攝的影片可以發現，他沿路叫賣的過程中，無論有興趣的民眾想詢問任何問題，一律回答「two dollar！two dollar！」偶爾還會來一句「beautiful！one dollar！」然後，就沒有然後了。

▲「刀樂哥」在美國紐約街頭逢人就喊「two dollar」賣玩具意外爆紅。（圖／翻攝微博，下同）

《魯中晨報》報導，「刀樂哥」的第一條視頻（影片，下同）發佈於12月8日，彼時他的粉絲僅有不到1萬。目前，「刀樂哥」帳號已發佈11條視頻，短短十幾天時間粉絲數漲至80多萬。截至12月25日10時，刀樂哥粉絲已到達84.5萬。

由於刀樂哥的推銷台詞簡單且具有魔性，還容易洗腦，網友不僅稱其為「刀樂哥」，還被「種草」，紛紛購買同款玩具，形成一股風潮，在某電商平台上，有店鋪的銷售數量已超百萬，意外帶紅這款「爆眼龍」小玩具。

義烏某商舖老闆表示，這款「爆眼龍」玩具本是一個已經過時的龍年產品，在沒火之前根本沒什麼人買，價格還不到一元（人民幣），「但在刀樂哥的影響下，爆眼龍馬上要斷貨了，很多廠家都在準備重新生產這個產品。」

不少網友紛紛調侃道，「別人出國是雅思托福，他背了五個單詞就敢勇闖美利堅」；「看成龍眼賣爆了」；「好奇的是美國簽證怎麼過的」；「憑這幾個單詞肯定過不了海關」。