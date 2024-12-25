壽司郎男員工強吻性騷女同事　業者：調查屬實已解僱

▲台灣壽司郎也被爆出性騷事件。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

麥當勞驚爆主管性侵女員工導致輕生，引起社會關注，台灣壽司郎2家分店也被爆出性騷事件，總公司表示，其中一位男生員工經調查後，確實有強吻等性騷行為，已經被解僱，另一位小主管已加強性平教育，未再發生不當行為。

根據《TVBS新聞網》報導，李姓女員工控訴今年4月壽司郎新店店打工時，在休息室遭張姓男同事摸手、強吻，跟店長反映時，該男否認，並聲稱是在安慰她，直到提告後才道歉，之後該男被判拘役50天、易科罰金5萬元。另一家公館分店則是有位小主管，常出現不必要的肢體碰觸及言語騷擾，女員工經申訴後調班，避開與該名主管的互動。

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對於2件性騷事件，壽司郎表示，公館分店女員工反映後，店長即與她討論後續處理方式，最後決定調班避開與該名主管的互動，也針對該主管進行性平教育，後續未再發生騷擾情形，如有再犯，一定會展開調查。至於新店張姓男員工強吻女同事一事，申訴後就開始進行了解，該男最後也承認，確實有強吻等嚴重不當行為，因此公司裁定解僱張男。

壽司郎強調，公司設有申訴管道，確保每位員工能即時獲得協助，同時也將持續努力，為所有員工創造更加安全、尊重與和諧的工作環境。