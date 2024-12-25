自小客車駕駛國道恍神狂飄移　「猛嚕牆壁百公尺」恐怖畫面曝

記者邱中岳／台北報導

國道1號北上21.3公里圓山路段，有1名駕駛疑似因為疲勞過度還開車上路，導致整台車在國道上搖晃「飄移」，讓許多車輛紛紛閃避，最後還撞上中央護欄，後面車輛也拍下整個過程，驚呼「撞了、撞了」、「他到底在幹嘛啊」，最後警方到場排除狀況。

▲自小客車駕駛精神恍惚，國道沿路飄移畫面曝光。(圖／翻攝《爆廢公社》）

警方調查，27歲的朱姓男子，在25日上午9時許，開車行經國道1號北向21.3公里(圓山路段)，但是整台車沿路搖晃「飄移」，且還變換車道撞上中央護欄，整台車左側毀損，肇事過程十分驚險，其他車輛紛紛走避。

事後車輛停在內側車道，警方獲悉後到場，協助拖吊車協助當事人自行排除至汐止分隊，經檢測駕駛酒測值為0，初步了解朱男疑似疲勞駕駛恍神自撞外側護後，再失控撞擊內側護欄而肇事。

▲▼自小客車駕駛恍神駕駛，沿路飄移「嚕牆壁」，最後警方到場由拖吊車協助處理。(圖／記者邱中岳翻攝）



後方車輛也錄下整個過程，當時朱男駕駛的自小客車不斷沿路搖晃，其他車輛紛紛閃避不敢靠近，後方駕駛不斷呼喊「又來了」，事後在自小客車先往左方飄移，又拉回撞上右邊的分隔島。

接著自小客車又往內側車道撞去，沿路「猛嚕牆壁」沿著中央分隔島往前，行使大約近百公尺後才停下，車子還因摩擦牆壁冒出白煙，後方車輛乘客也立刻通知警方到場處理。

警方呼籲用路人應遵守交通規則，行車應保持安全距離，開車上路前要養足精神，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，以免遇到狀況應變不及。