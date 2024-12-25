國道車禍3死真相曝！闆娘險被押飆速190躲追債　2車撞爛9人起訴

記者王悉宇、吳佩蓁／雲林報導

國道1號南下237.5K處，9月23日深夜發生2自小客車追撞，造成3死1傷慘劇。其中死者廖女家屬指出，死者生前曾遭人押走強迫領錢，懷疑車禍原因不單純，經雲林地檢署追查發現，廖女因欠債，與前來追債的邱男等人發生衝突，兩車人員一路從國1台中段追逐到雲林斗南段，一度飆速到超過190公里，還數次切換車道因而釀禍，檢方近日偵結，依涉犯公共危險致人於死、妨害自由等罪嫌，對邱男等9人提起公訴。

▲死者廖女與追債的邱男所駕駛的2部自小客嚴重爛毀、面目全非。（圖／ETtoday資料照）



起訴書指出，死者廖女(50歲)是西螺果菜市場蔬果商，因有資金週轉需求，便以開立支票換取現金的方式，向李男、陳男等數家民間放款公司借款，陳男為確認廖女私下債務情形，以審核是否放款，便要求廖女登入個人LINE帳號供其查閱，但事後廖女忘記將帳號登出，陳男便藉此透過廖女LINE帳號掌握其行蹤。

之後廖女因資金週轉出狀況，透過友人與李男、陳男等數家民間放款公司協商債務後，先於9月12日與數名討債人員一同前往銀行提領現金清償部分債務，但仍積欠李男新台幣200萬元。

▲死者廖女(紅衣、白衣者)在西螺經營進口蔬菜批發事業。（圖／ETtoday資料照）



李男為追討債務，先找來陳男(34歲)、陳女(28歲)監控廖女LINE掌握其行蹤，發現9月23日晚間8時許，廖女與友人相約在台中市南區一間超商，便指揮邱男(23歲)、鍾男(27歲)、陳男(22歲)、陳男(22歲)、張女(19歲)、郭男(30歲)、死者蕭男(22歲)等7人前去堵人，並逼迫廖女清償債務。

▲監視器拍下2車在國道上飛速駛過，最高時速一度超過190公里。（圖／ETtoday資料照）



當晚，廖女開車載著鄭男(49歲)抵達超商，剛停好車就遭邱男等人開車包圍，廖女見邱男與死者蕭男下車，並拍打車窗要求她下車後，隨即駕車逃離，邱男等人見狀也立即開車追上去，雙方一路從台中市區經台63線(中投公路)北上進入國道3號，再南下轉入國道1號，由於2車在國道上一度飆到超過時速190公里追逐，且多次切換車道，行經國1南下237.5公里處，2車因失控肇事，導致廖女拋飛車外重傷慘死、同車的鄭男則半身困在車內不治；而另一部黑車內的蕭男(22歲)倒臥路中死亡、23歲邱男鎖骨骨折輕傷，共釀3死1傷。另經驗尿，發現邱男有施用愷他命毒駕之犯行。

雲林地檢書近日偵結，依犯妨害往來安全致人於死罪、毒駕致死、三人以上共同剝奪他人行動自由未遂罪等罪嫌起訴邱男，另李男等7人依涉三人以上共同剝奪他人行動自由未遂罪嫌起訴，負責監控死者廖女行蹤的陳女，則依幫助三人以上共同剝奪他人行動自由未遂罪嫌起訴。