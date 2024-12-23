立院要求公糧價格漲5元　農業部今拍板：僅輔導收購調高1.5元

▲農業部長陳駿季說明公糧收購新制。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

立法院上會期通過主決議，要求農業部把公糧收購價全面提高5元，但農業部並未在2025年編列預算，引發立委不滿、農民團體反彈。農業部今（23）日舉行記者會宣布，僅將輔導收購價格提高1.5元，從現行每公斤23元，提高至24.5元，調整後相當每公頃增加2萬元（兩期稻作合計），調整案自114年第1期作起適用。

農業部今公布「糧食產業全面升級計畫」，內容包含調整公糧收購方案，調整後相當每公頃增加2萬元（兩期稻作合計），同時規劃公糧導入水稻收入保險，調整轉作及生產環境維護獎勵制度；並強化「1集、2轉、3加3」推動力道，促使糧食產業全面升級。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對各界關注的公糧收購價格，陳駿季指出，為兼顧稻作生產成本及產業均衡發展，在公糧收購總量不變下，增加計畫、輔導數量，強化計畫收購提高農民收益功能，另為達到支撐糧價，輔導收購價格提高每公斤1.5元，調整後相當每公頃增加2萬元（兩期稻作合計），本調整案自114年第1期作起適用。

陳駿季說明，現行公糧收購措施有三種，包括計畫收購、輔導收購與餘糧收購三種，因計畫收購價格原本就高於市場行情，這次雖沒有提高價格，但有提高每公頃的收購數量；而在輔導收購部分，不但每公斤提高價格1.5元，也增加收購數量，至於低於市場價格的餘糧收購，則在收購價格不變下，大幅調降收購數量。此次公糧調整方案，預計增加8.3億元經費。

陳駿季表示，公糧收購政策攸關整體糧食產業發展，應該透過專業評估進行整體考量，絕不能漫天喊價。農業部強調，不論繳公糧、契作、種植雜糧的農民都是農業部照顧的對象，此次提出的方案不僅照顧12萬繳公糧農民，也兼顧36萬所有糧食生產者的收益。

農業部表示，先前提出的「1集、2轉、3加3」將於明年1月上路，農業部也將加強方案力道，以兼顧各糧食產業之間的均衡發展。在「1集」的部分，新增與稻米產銷集團產區契作的農民生產資材補助每公頃3~5千元，並提供集團產區營運主體相關生產設備補助，提升收儲量能。

「2轉」部分則是強化對雜糧、蔬菜集團專區及營管中心的輔導措施，營運主體獎勵金每公頃再加碼5千元，共1.5萬元，並輔導建置雜糧一貫化加工場域。「3加3」的部分則是增加契作、從事有機友善或產銷履歷的稻農的水稻收入保險理賠金額，目標價格再加3元；另藉由加強市場採購，適度抽離新期稻穀，引導糧商提高收購價格購買所需自營糧，確保農民收益。





▲公糧收購措施調整表。（圖／農業部提供）