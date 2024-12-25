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台版N號房！6男騙86少女拍裸照營利　還自稱「台蘿教主」判決曝光

▲▼援交、國中、高中、女學生、賣淫、制服、嫖客。（圖／翻攝pakutaso網站）

▲台版N號房事件86名少女受害，台中地院宣判了。（示意圖／翻攝pakutaso網站）

記者許權毅、戴若涵／台中報導

台中地檢署2023年間查出，潘、陳、劉、張、蘇、李等6名男子在IG上鎖定未成年少女，騙拍裸照、猥褻影像接著再上傳社群營利，宛如「台版N號房」，創立3個月不法獲利破8百萬元，被依法起訴。台中地方法院25日宣判，判6人分別為1年5個月至8年6月不等的有期徒刑，可上訴。

台中地檢署調查，潘男等6人從2021年起仿「韓國N號房」事件，在IG上鎖定未成年少女，佯稱拍照就可以賺錢、送iPhone，或是以高薪吸引少女擔任模特兒，要求做出各種猥褻動作、拍下裸照上傳至潘男等人在社群軟體Telegram創設的「SCP」社群。

除此之外，社群中以點數進行交易，若會員上架未成年少女的不雅片，還能累積點數，藉此下載其他會員上傳的不雅影片，以此為循環，之後潘男等人改用繳交泰達幣儲金的方式，招募會員並用來購買性影片。

檢方查出，陳男、劉男甚至自詡為「台蘿教主」，若未成年少女不從他的命令拍攝裸照，就恐嚇對方要將裸照外流，檢方清查發現，共有86名未成年少女受害，年紀最小的僅9歲，最大的才17歲，許多少女受不了精神壓力，出現自殘行為。

檢方指出，潘男等6人短短3個月內犯罪所得約800萬元，且手段卑劣，認為6人惡性重大，嚴重危害人性尊嚴及社會秩序，建請法院從重量處潘男、陳男、劉男等各有期徒刑30年、李男有期徒刑10年、張男有期徒刑7年、蘇男有期徒刑5年。

台中地院審理後，判陳男有期徒刑12年、劉男有期徒刑10年、李男有期徒刑8年6月、潘男有期徒刑6年、張男有期徒刑3年，而蘇男則是有期徒刑1年5月，緩刑4年。全案仍可上訴。

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