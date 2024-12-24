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獨／台中警假單案19人遭貪污罪起訴　基層警嘆「最慘的聖誕禮物」

▲▼ 。（圖／資料照）

▲台中地檢署24日依貪污等罪起訴涉嫌「白單改紅單」的19名員警。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市警局今年9月在警政署要求下，查出有多名員警涉嫌利用取締交通違規勤務機會「白單改紅單」，此舉被認為涉貪，台中地檢署分別於9月、12月展開2波搜查行動，共帶回39警調查，其中李姓巡佐、金姓偵查隊長被聲押禁見獲准，其餘人3萬至20萬元不等金額交保。今天（24日）首波起訴名單出爐，包括李姓巡佐在內的19警，被依貪污等罪嫌起訴。

警政署發現各地頻傳警員開單涉及弊端，今年9月要求全國警察機關自清自查，案經台中地檢署偵辦，當時帶回16名員警，其中李姓巡佐被檢察官認為涉犯貪污及偽造文書罪嫌，向法院聲押禁見獲准，其餘員警命3萬元至20萬元交保。

本月初，台中地檢署發動第2波搜查，帶走9個分局、23警至廉政署調查，其中金姓偵查隊長也被法院裁定收押禁見，其餘人分別依5萬至12萬元交保，另有1人請回。

據查，本案有19名涉案員警在今天被起訴，包括3個月前已被收押禁見的李姓巡佐，但未包含金姓偵查隊長，是否僅為第一波起訴名單，有待後續觀察。

依據警察機關辦理獎懲案件規定事項，李、金在被裁定收押之後，已遭台中市警局下令停職；今天除了李之外，有其他18警遭到起訴，根據相關規定，也將要遭遇停職處分。今天是聖誕夜，有基層員警說，「這是最慘的聖誕禮物」。

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