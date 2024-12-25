中榮嘉義灣橋分院鹿滿院區「日照大樓」落成

▲▼ 嘉義縣住宿長照機構再+1！台中榮總鹿滿綜合長照機構動土 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

台中榮民總醫院灣橋分院新建鹿滿院區住宿型長照機構，衛生福利部攜手退輔會所屬灣橋榮院斥資5億5千餘萬元，在嘉義縣竹崎鄉興建地上2層的智慧綠建築，未來將增加200床住宿式照護床位、30人日照服務中心，預定於117年完工，盼為鄰近山區的民眾帶來優質且平價的全日型住宿長照服務。

24日舉行動土典禮，由國軍退輔會主委嚴德發主持，縣長翁章梁、衛福部長照司副司長吳希文、台中榮總院長陳適安、台中榮民總醫院嘉義分院長陳正榮等民代貴賓共同出席見證。

嚴德發說，退輔會所屬榮家及榮民醫療體系多年來積極協助國家建構長照服務網絡，為榮民、榮眷及高齡長者提供全面照護；灣橋鹿滿院區住宿型長照機構不僅是一座建築物，更代表退輔會對榮民及長者的承諾，承諾致力提供更多尊重、安心與幸福的照護服務。

翁章梁說，縣府近年來除積極布建居家及社區式的長照服務外，並於108年起配合衛生福利部布建住宿式長照機構公共化資源的布建，在竹崎、六腳、新港及布袋等鄉鎮尋找合適地點，輔導公立醫院提案申請，預計將有601床住宿長照機構於115年起陸續開辦，盡力照顧每個有長照需求的長輩，讓長輩能夠有尊嚴且快樂地在地老化、健康到老。

因應嘉義縣人口老化、長照服務需求日趨增加，民眾對於住宿式長照服務需求也逐年增加；因籌設住宿機構難度較大，需涉及興辦事業計畫、土地編定變更、缺工及原物料成本上漲等因素，私人單位參與住宿式長照機構意願低，導致住宿式機構資源布建不易；翁章梁特別感謝衛生福利部及台中榮總灣橋分院率先在竹崎鄉鹿滿規劃設立綜合長照機構，增加長照住宿式資源的可近性。

身為嘉義子弟的陳適安也在現場分享，能見證今日的動土典禮深感欣慰，並期勉灣橋分院依計畫進度，盡速完成鹿滿院區長照機構，早日提供雲嘉南地區偏鄉長者高品質、全方位的長照服務

衛生局長趙紋華說，嘉義縣65歲以上老年人口已達23%，面對與日俱增的失能人口，將持續布建各類長照資源，提供跨領域、全人關懷照顧服務，期待灣橋分院鹿滿綜合長照機構能逐漸發芽茁壯，嘉惠更多山區民眾。

衛生局持續鼓勵並協助民間單位投入長照服務，擴充服務量能及廣布服務據點，照顧更多需要的民眾。如有長照需求或活動疑問，可洽嘉義縣各長照分站或撥打1966長照專線，將有專人為您服務。