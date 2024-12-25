高雄聖誕節驚喜小彩蛋！聖誕老人現身交通號誌　8路口看得到

▲高雄聖誕節驚喜小彩蛋！聖誕老人現身交通號誌。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

2024高雄聖誕生活節今年度擴大規模、在中央公園盛大舉辦，除了超大聖誕樹、聖誕市集與歌手歡唱，宛如一場大型Party之外，也開始有民眾注意到中央公園附近的行人專用號誌也出現聖誕老公公的身影，讓民眾直呼驚喜、有趣，連號誌都有聖誕老公公，高雄最近真的超「聖誕」。

2024高雄聖誕生活節現場除了聖誕樹主燈「森之樹」與九大燈區，還有超過180攤的主題「聖誕市集」匯集商圈夜市、青年名攤吸引廣大人流與觀光客造訪外；高雄市交通局也在中山路與五福路口，以及鄰近中央公園的新崛江商圈等8處小綠人上加裝LED資訊顯示看板。

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▲聖誕老人現身交通號誌，「8路口」看得到。（圖／記者賴文萱翻攝）

畫面除了有聖誕應景的聖誕老公公，還提醒民眾「過馬路不滑手機遠離危險」、「搭公共運輸Go Party超頂!!」。設置8處路口為蓬萊及七賢、公園及大勇、公園及五福、五福及河東、海邊及英雄、海邊及青年、海邊及永平、海邊及苓南前路。

交通局長張淑娟表示，今年初黃色小鴨重磅回歸高雄，小鴨也驚喜現身在行人專用號誌，許多民眾都直呼「超療癒」、「整個城市都是黃色小鴨」，獲得民眾好評，而今年高雄今年則吹起濃濃聖誕風，改由聖誕老公公驚喜現身行人專用號誌，並向民眾宣導過馬路注意安全、多搭乘公共運輸，民眾過馬路就可以看到這個聖誕小彩蛋。

交通局也提醒民眾，中央公園周邊停車空間有限，為避免人潮車潮壅塞，請市民朋友多多利用搭乘捷運、公共運輸交通工具或步行前往；搭乘捷運至中央公園站1、2、3號出口即可抵達活動會場。

相關交通管制及疏運措施於活動當日將視人潮狀況彈性調整並依現場執行措施為主，請用路人務必配合現場員警指揮，也請民眾勿任意穿越馬路，以免造成危險。