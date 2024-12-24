越來越常「叫到臭車」　滴滴坦言：很多客戶反映

▲滴滴公司總部。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸不少網友近日抱怨，用「滴滴」叫車越來越容易叫到「臭車」，尤其是在冬天，此一情況尤為嚴重。對此，滴滴官方坦言，收到很多客戶的反映，目前正在進行「異味車」治理專項，包含安排司機暫停服務接受培訓，以及展開正向激勵考核等。

滴滴表示，進入冬季，司機們為了保證車內溫暖，車輛開窗次數減少，滴滴也因此收到很多用戶反映打到「臭車」，吐槽車內異味。

滴滴指出，目前正開展「異味車」治理專項，透過上線拉黑異味車功能、對車內空氣差評率較高的司機暫停服務培訓學習、對司機服務開展正向激勵考核等方法，爭取改善用車體驗。

滴滴提到，今年6月滴滴公眾評議會發起的「您希望滴滴提供哪些功能」投票中，投票結果顯示「拉黑異味車」位居第二。為響應用戶需求，滴滴已在全國上線「拉黑異味車」功能，如用戶在乘車過程中遇到不好的體驗，可透過滴滴App行程中頁面操作未來12個月內「不乘坐該車輛」。

滴滴說，已在全國上線司機宣教和播報，提醒司機單單開窗通風、注意保持車內衛生 針對車內異味差評率較高的司機，平台將依照規則採取服務管理動作，包括通知司機改善車內衛生和空氣問題、降低服務分、情節嚴重將被暫停服務，後續通過服務培訓和考試可恢復接單，平台將持續關注乘客反饋，對服務質量進行考核。