當機一夜！陸5億叫車族崩潰　滴滴打車「系統故障」今早急修復

記者任以芳／北京報導

大陸叫車平台龍頭「滴滴打車」發生史上最大崩潰！從昨晚10點半左右，叫車系統突然當機，直到今(28)日清晨還是無法叫車，滴滴打車微博官網昨晚也證實因系統故障，《東森新媒體ETtoday》記者致電客服，證實全大陸用戶都受到影響，滴滴技術人員還在搶修當中，產生相關車費會陸續退還乘客。最新消息，滴滴打車系統早上7點半後，陸續全面恢復。

滴滴打車App服務昨27日晚間10點半，出現大規模當機，經過一夜至今尚未修復。今晨7點出頭，實際撥打「滴滴客服」專線，《東森新媒體ETtoday》記者大約等候快8分鐘接通，客服證實叫車平台系統從11月27日晚間出現異常。

滴滴客服表示，「系統今天早上尚未恢復，技術人員正在修復系統引擎，陸續恢復當中，全國都是一樣的（當機），具體修復時間尚未通知。所有產生預收或超收車費，最後會退還乘客。」

滴滴大約早上7點32分發通知，「系統已經修復」，記者在北京實際測試，滴滴打車大約在8點半左右還是出現「網絡加載異常」頁面，大約到早上9點多之後，打車系統恢復正常。

▲滴滴叫車系統昨深夜崩潰，客服出現502頁面，今天清晨還是無法聯繫，剩下人工客服。（圖／記者任以芳攝）

回顧滴滴打車系統當機過程，昨晚大約10點半後，許多大陸網友第一時間在社交平台微博發文「滴滴崩了嗎？」「滴滴為何無法打車？」相關話題瞬間衝上前10名，直到今晨「滴滴崩潰」話題名列13名，原因是經過一夜搶修尚未解決，滴滴打車軟件出現史上最大當機。

還有不少用戶留言，「叫車同時來了好台滴滴。」有的用戶遇到來3輛、有用戶遇到4輛車，無法取消也無法聯繫客服。還有用戶表示，「車到一半，司機說沒導航，系統崩了。」

▲ 「滴滴系統崩潰」佔據微博一夜熱搜話題榜 。（圖／翻攝 微博）

《東森新媒體ETtoday》記者昨晚直擊北京首都機場3航廈網約候車區一片寂靜，接送現場異常冷清。按照以往午夜11點之後客流量依舊熱鬧，後車區司機為了尋找客人，常常大喊「尾號XXX」、「您是叫車的嗎？」但昨夜異常冷清，不少乘客站在原地狂刷手機。

一名女乘客主動詢問記者，「妳可以叫車嗎？我請上海朋友幫忙都不行。」此刻，彼此恍然大悟，滴滴App可能出現問題，手機頁面一直出現網路異常、訂單無法送出，或是訂單已經通過，乘客無法與司機聯繫。

不少滴滴司機在機場苦等，發現平台系統崩潰無法接單，乾脆自己下車拉客。記者親眼司機與乘客現場講價，雙方談攏就上車，也有其他乘客選則其他叫車軟件。

▲ 滴滴系統當機，無法派單。（圖／翻攝 微博）

記者後來選擇其他平台叫車軟件，結果是滴滴司機接單。他表示，昨晚10點半滴滴司機的專用系統無法接單，等了一個多小時，無法聯繫上乘客以及滴滴客服，心裡大概有底「當機了！」最終趕緊更換其他合作的叫車平台。

該名司機在滴滴接單快十年時間，疫情之後，昨晚滴滴打車系統是第一次大當機，還好在深夜影響不大。最可怕一次是2015年，當時滴滴叫車因「系統升級」，導致當機4個多小時才修復，當時北京首都機場候車區都是人，車子塞滿現場，因為那時滴滴一家獨大，乘客沒有太多選擇，最後靠司機現場拉客，車潮才慢慢散去。

▲ 滴滴打車昨晚發文證實系統故障 。（圖／翻攝 滴滴微官網）

根據數據資料顯示，滴滴打車在全大陸有5億用戶。滴滴企業版微博官網，昨晚緊急發文「夜間很冷，無法鎖車的騎行用戶無需原地等待，到達終點無法結帳的乘客可正常下車回家，無需擔憂因故障造成的車費問題，請大家耐心等待後續通知，後續都會妥善處理。」

滴滴官網今天清晨7點32分最新消息稱，「技術團隊連夜修復，滴滴網約車等服務已恢復」，有不少用戶反應，大約到9點之後才全面恢復正常。