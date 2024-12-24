新國會智庫民調／近9成民眾認「詐騙」增加　近8成認政治對立惡化

▲新國會智庫民調公布最新民調。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

由國民黨立委羅智強成立的「新國會智庫」今（24日）發布最新民調，有關台灣近10年內政指標顯示，在「詐騙問題」方面，有88.2％民眾認為有惡化；「司法信任度」方面，認為變好22.5％、惡化55.5％；「政治對立」方面，認為變好10.2％、惡化74.8％。羅智強指出，10年前到現在，台灣民眾明顯感受到內政指標全方位倒退。交叉分析中更顯示，連綠營支持者也都將近過半認爲變不好，顯示人民對於民進黨政府的不滿。

該次調查發現，台灣民眾在九大指標上，均將民進黨執政成績全部死當，對比10年前認為生活變化，包含「空品、缺電、治安、詐騙、毒品、政治清廉、戰爭可能性、政治對立、司法信任」九大指標均有嚴重惡化趨勢。

在空氣品質方面，認為變好9.3%、惡化61.3%；治安部分認為變好24.4％、惡化41.6％；詐騙問題認為變好2.9％、惡化88.2％；毒品問題認為變好8.3％、惡化65.1％；戰爭可能性認為變好16.3％、惡化55.9％；司法信任度認為變好22.5％、惡化55.5％；政府清廉認為變好26.8％、惡化43.9％；政治對立認為變好10.2％、惡化74.8％；缺電問題認為變好37％、惡化55.3％。

羅智強認為，十年前到現在，台灣民眾明顯感受到內政指標全方位倒退。在交叉分析來說，綠營支持者也都將近過半認爲變不好，聯手死當民進黨執政的不僅只是在野黨支持者，同樣包含了民進黨的支持者。當前民進黨拚對立、拚鬥爭是為什麼？因為內政拿不出成績，只好透過製造國會對立、青鳥衝突、國會議事癱瘓，來掩蓋人民對於九大內政指標的不滿。

立委張嘉郡表示，這份民調關係著台灣未來到底要何去何從，大家可以一起來反思，民進黨繼續執政下去是人民可以接收的嗎？這份數據滿滿的負能量，號稱「行動AI內閣」卻讓民眾過著「BI（悲哀）生活」。首先有74.8％的民眾認為政治對立比以往都嚴重，等於重重打臉所謂「溝通內閣」，內外不溝通都出了問題，民進黨非核家園神主牌讓台灣陷入缺電跟空污嚴重的問題，根據民調顯示55.3％民眾認為台灣是有缺電的問題，61.39％認為空品比十年前差，反映出民進黨的能源政策遠遠背離民意，大家應該反思是不是符合自己的想法呢？大家應該站出來要求政府停止錯誤的能源政策綁架民眾，明明有著乾淨穩定便宜的核能不用，民進黨卻堅持要核三廠除役，讓企業承受電力不足的風險，也使雲林麥寮電廠延役，犧牲人民健康跟台灣經濟發展，造成全民雙輸的決策。

張嘉郡指出，明年政府編列73億元要建立打造生態系，民調顯示有88.2％的民眾卻認為台灣詐騙問題日益嚴重，讓信賴社會淪為空談，年紀越大的民眾認為詐騙越嚴重，甚至達到難以置信的90％以上認為詐騙增加嚴重。全民認為詐騙不斷轉換不法方式掠奪民眾的荷包，而政府卻沒有辦法遏止，政府的打詐儀表板顯示，每個月被詐騙金額都超過73億元，人民生活苦不堪言，各項痛苦指數高居不下，民進黨應該要能深刻檢討。

藍委廖先翔認為，看到民調指標結果十分訝異，不只不好而是慘烈，人民對於部分生活指標居然只有個位數的信任。相較於十年前，人民選擇讓民進黨執政，在十年後民進黨卻在九大指標上全部死當，兩岸問題、戰爭風險、廉能指標、詐騙與毒品問題都趨於惡化 ; 賴清德的支持度大約40％，但是各項指標滿意程度卻難以觸及，代表民進黨支持同樣不滿意當前生活與施政，賴清德總統上任後，一再強調自己要凝聚民眾，但卻說一套做一套，不斷撕裂台灣社會，使得民眾認為台灣社會變得更加對立，賴清德作為中華民國總統，應該想一下，要如何完成人民期待。

立委張智倫指出，人生有多少十年，你過得好嗎？過去十年的政治，賴清德擺脫不了關係，曾經擔任副總統及行政院長，賴清德跟蔡英文的執政成績單完全不及格。能源轉型政策導致空氣品質與缺電問題惡化嚴重，要人民用肺發電，使得台灣肺癌指數因為空氣污染提高，喪失健康的同時，卻又要付出更高昂的電價、台電連連虧損，莫怪空品跟缺電問題有超過6成民眾不滿意，而詐騙光一天就有2-5億元的損失，一年下來的損失十分可觀，也造就這份不及格的執政成績單，在野黨會繼續監督住在玻璃屋中的賴清德總統，直到聽見人民的心聲。

立法委員游顥表示，這份成績單顯示出人民的痛苦，這也是爲什麼年度字是「貪、鬥、騙」，今年整體讓人民感受到亂，在面臨戰爭可能性中，回顧十年前馬總統執政時期，台美關係、兩岸關係是最穩定，免簽國也達到164個國家，然而賴清德執政後轉為「票投民進黨，青年上戰場」，宮廟要放戰車、社區放彈藥、青年學生要簽下服勤同意書，兩岸關係一躍成為世界火藥庫，賴清德劍走偏鋒的外交關係、內部執政，都讓人民變得痛苦不堪，應該要能痛定思痛自己的執政。

台灣大學政治系教授左正東認為，這份民調可以看到在「詐騙、毒品、政治對立」問題中，跨政黨支持者呈現高度共識，而老年族群關注於台灣日益嚴重的詐騙文題、中年族群因為承擔家庭收入，更關心空氣污染跟缺電問題，對於環境及經濟問題高度敏感；青年族群則聚焦於毒品問題，因為觀察到同儕間或是生活周遭出現了這樣的挑戰，另外年輕族群也關注戰爭問題，特別是20-29歲正面臨兵役問題的族群，因為他們是最真切可能上戰場的一群人。