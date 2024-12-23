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屏警長戴台㨗與警廣合作　空中分享詐騙手法與防制技巧

▲屏東縣政府警察局長戴台㨗率刑事警察大隊長林佑裕到警廣高雄台宣導打詐 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府警察局長戴台㨗率刑事警察大隊長林佑裕到警廣高雄台宣導打詐 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局長戴台㨗為提升民眾識詐警覺，於今(23)日率刑事警察大隊長林佑裕與警察廣播電臺高雄分臺臺長傅裕傑合作，與節目主持人邦尼透過廣播方式與全國的聽眾朋友分享高發的假投資、假檢警與解除分期付款詐騙手法與防制技巧，再由刑警大隊長分享受害案例的經過，呼籲民眾不要被騙，以免造成財產損失。

▲屏東縣政府警察局長戴台㨗率刑事警察大隊長林佑裕到警廣高雄台宣導打詐 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府警察局長戴台㨗率刑事警察大隊長林佑裕到警廣高雄台宣導打詐 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣警局表示，投資理財前，要先小心查證公司行號是否核准設立，不任意點選「私訊網址連結」，不要相信手機或電腦屏幕中的「獲利數字」(看得到吃不到)，凡在網路上有「保證獲利、穩賺不賠、短期致富」等關鍵字，就是詐騙，如不小心匯款遭詐，要立即撥打165反詐騙專線，由警方協助。

林佑裕大隊長說，接到電話只要提到「涉刑事重罪」、「需監管帳戶」、「偵查不公開」、「提領現金交付」都是詐騙，檢察官、警察不會線上製作筆錄，也不會要求監管帳戶或要求提領現金交付，如接到可疑詐騙電話，切勿心慌、要保持冷靜，立即掛斷電話並告訴家人、朋友，也可至就近的分駐(派出)所尋求警方協助或撥打165、110查證，避免被騙。

典型的解除分期付款詐騙，詐騙手法就是會先有假客服來電，接著會說因設定錯誤重複扣款而要求操作ATM或網銀，最後就是已讀不回，特別提醒聽眾朋友，要提高警覺，並注意聽關鍵字「誤刷」、「經銷商」、「連續扣款」以及「ATM退款或解除設定」等，有任何與詐騙相關的問題，就要撥打165反詐騙專線查證或搜尋原購買商品公司官網的客服專線查證。

警察局長戴台㨗表示，防制詐騙需要全民參與，內政部警政署「打詐儀錶板」獨立網頁(可於「內政部警政署」、「警廣」及「165全民防騙網」網頁查詢)已於113年12月1日正式上線，該網站已整合「每日詐騙現況」、「各縣市數據統計及每日案例」、「最新詐騙案例及手法」、「防詐秘笈」、「詐騙公式拆解」及「各類型宣導短片」等防詐素材，本局(屏東縣政府警察局、刑警大隊及各分局)均設有臉書粉絲專頁，會隨時將最新的詐騙資訊上載，請聽眾朋友可以關注、追蹤、分享臉書官網資訊，並推廣給親友，防止被害，如有發現可疑詐騙訊息時，請全國的聽眾朋友能截圖提供警方查證(或查緝)。

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