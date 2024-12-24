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黑幫成員搞假投資APP　月撈6500萬18人受害！婦人600萬積蓄泡湯

▲▼假投資APP超會騙，剛做1個月就吸引18人投資6500萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲假投資APP超會騙，剛做1個月就吸引18人投資6500萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵5隊日前掌握幫派成員成立投資群組，以假的APP吸引民眾下載並且投資，並在社群網站臉書、抖音刊登投資廣告訊息，誘使被害人加入LINE投資群組，並製作「一京」、「京鼎投資」手機App供被害人下載及操作，光一個月就吸引18名被害人注意，損失達6500萬元。

警方調查，41歲吳姓男子平時以竹聯幫明仁會幹部自居，吸收23歲的張姓小弟等人組成詐騙集團，以「股市名人推薦」、「有低價股票可購買」及「投資穩賺不賠」等話術遊說被害人付款投資，在App中創造高報酬率的假象迷惑被害人，誘使被害人持續投入錢財。

當被害人欲獲利了結，詐團就以須墊付交易手續費、保證金等理由拖延，若被害人堅持提領或想獲利出場，詐團立即「已讀不回」進而封鎖被害人、斷絕聯繫，致民眾損失慘重。

▲▼假投資APP超會騙，剛做1個月就吸引18人投資6500萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，吳姓男子等人從事詐騙工作約1個月左右，因為冒用知名投資公司的名義吸引客人，有18名被害人「慕名而來」投資，被害總金額約6500萬，其中1名家庭主婦被騙走600萬元的畢生積蓄。

北市刑大也兵分多路同步出擊，一舉查獲吳姓男子到及該集團張姓成員等共計6名到案。查扣手機6支、BMW 1台、贓款183萬元等證物，全案依違反詐欺、洗錢、組織犯罪條例等罪嫌，移送台北地方檢察署偵辦。

北市政府警察局呼籲，犯嫌經常佯稱「短期飆股、高報酬、報明牌」等詐術，並假冒知名理財達人藉以獲取民眾信任後再誘騙匯款，警方提醒民眾投資理財應再三求證，任何投資應透過合法證券期貨商進行交易，或國內合法登記之虛擬貨幣交易所進行買賣，勿輕信投資廣告或網友提供來路不明之投資管道。

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