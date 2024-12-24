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遊艇大亨撿屍性侵又對嫩妹下藥　判9年落跑被抓...改重判15年定讞

▲▼性感女人、女子、性侵、性行為。（示意圖／CFP）

▲張志傑對嫩妹下藥，企圖性侵，還好被害人機警，沒有被害。（示意圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

被稱為「遊艇大亨」的遊艇公司老闆張志傑，7年前撿屍女同志性侵得逞，過程還拍下影片。1個多月後又趁機在大學剛畢業的嫩妹飲料中下藥，圖謀不軌。張男一審遭判9年後，棄保潛逃，去年遭逮回。高等法院二審將他重判15年，案經上訴，最高法院24日駁回上訴定讞。

判決指出，張男曾開設「幸福遊艇公司」（2020年09月25日解散），並與多部偶像戲劇合作，對外也以「台灣帆船遊艇達人」名號受訪、演講；但他實際上是多次犯下性侵案件的淫狼。2017年5月間，他在台北市中山區撿屍一名女子，隨即抱上車開往大佳河濱公園，矇眼性侵女子，最後賠償100萬元達成和解，當時獲得法院判處拘役115日及有期徒刑2年、緩刑5年。

張男狼性不改，半年後又再犯案。2017年12月9日上午6時許，他在台北市大安區忠孝東路某KTV附近，看到酒醉的女子小曼（化名），隨即將女子帶到附近旅館，脫掉小曼衣物後，逼迫小曼口交得逞，過程還以自己的iPhone 8 PLUS錄影，並拍下小曼裸露下體的照片。

1個多月後晚間8點半，張男駕車到台北市中山區某咖啡廳，看見大學剛畢業的嫩妹小婷（化名）獨自在咖啡店中。張男坐到小婷隔壁桌，趁著小婷上廁所之際，在飲料中摻入FM2（俗稱強姦藥丸）。小婷回座後喝完飲料，立刻覺得頭暈，還好她機警，馬上衝到咖啡店旁母親開設的美髮店求救，順利逃離張男魔爪。小婷第二天睡醒後到醫院檢查，這才發現自己被下藥，報警循線逮捕張男。檢方對他提起公訴。

張男一審遭重判9年，案件上訴二審，高等法院2022年間多次開庭審理，甚至訂出宣判日期，但張男眼見大勢不妙，竟棄保潛逃，遭高院通緝。張男去年9月間遭逮捕歸案，警方在他身上查出槍彈，防彈背心、逃生索、開山刀、電擊器等裝備，甚至還有一套野外偽裝的「吉利服」（ghillie suit），這才發現張男原來是軍情局退役的中校，網路上的資歷全都造假。

張男被帶回高等法院歸案，高院再度開庭審理，庭訊後張男面對記者拍照，竟謊稱「你認錯人了」，企圖卸責。高院二審將他重判15年。案經上訴，最高法院24日駁回上訴，全案定讞。

▼張志傑在高等法院開庭後，躲避拍攝，還騙記者說「你認錯人了」。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼犯下多起性侵案件的遊艇達人張志傑，高等法院開庭審理。（圖／記者吳銘峯攝）

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