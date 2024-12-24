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麥當勞前主管性侵　母曝「女兒分手摯愛男友」：覺得自己配不上了

▲▼女生注意！「這個時間」喝茶最不傷身 。（圖／Unsplash）

▲少女遭麥當勞前主管性侵輕生。示意圖非本文當事人 。（示意圖／Unsplash）

記者施怡妏／綜合報導

一名母親在Threads指控，17歲的女兒在北市某麥當勞打工，卻被主管以排班等因素進行權勢性侵，離職後仍不堪壓力而罹患憂鬱症，還與當時心愛的男友分手，因為覺得自己「配不上了」。對此，台灣麥當勞證實此事，已於5月解雇性侵主管，檢警已展開調查。

該名母親痛心發文，「我女兒為什麼會得憂鬱症？為什麼會自殺？因為長達一年被麥x勞的前主管以排班權力對她性侵」，女兒因需要這份工作，隱忍不敢透露案情，但長期心理壓力導致憂鬱症，只能偷偷看醫生尋求幫助。

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母親回憶，女兒是個貼心的孩子，總是在下班回家時微笑著說「我下班了」，但這笑容背後卻隱藏著多麼痛苦和破碎的內心，女兒甚至為此跟當時深愛的男友分手，「因為覺得自己配不上了」。女兒最後離職，並鼓起勇氣報警、向麥當勞申訴，最終麥當勞快速開除該名主管，但對家屬沒有交代跟慰問。

對此，麥當勞發表聲明，對該名離職員工不幸往生深表遺憾，並向家屬表達最沉痛的哀悼與慰問之意。公司強調已全力配合執法單位調查，並說明，今年3月接獲「性騷擾」申訴後，立即根據《性別平等工作法》邀請外部專家及法務部門組成調查小組。經確認申訴屬實後，基於對職場霸凌零容忍的立場，迅速解雇涉案主管。

據悉，女孩今年3月前往婦幼隊報案，由士林分局受理並積極展開調查偵辦，5月移送士林地檢署偵辦，女孩無法承受壓力，精神徹底垮掉，上月於新北某處無聲地告別了這個世界。

目前，此案已由警方調查並移送檢方偵辦，相關事宜仍待司法進一步釐清。

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