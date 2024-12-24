川普提議買下格陵蘭　宣布任命他擔任美國駐丹麥大使

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川普提議買下格陵蘭　任命PayPal創辦人出使丹麥

▲▼川普。（圖／路透）

▲川普。（圖／路透）

文／中央社

美國總統當選人川普宣布任命線上交易支付平台PayPal共同創辦人霍爾里（Ken Howery）擔任美國駐丹麥大使，並再次拋出美國應該擁有格陵蘭（Greenland）的想法。

美國Axios新聞網報導，川普在第一個總統任期內曾表示將考慮讓美國買下格陵蘭，然而在丹麥官員稱這塊自治領土是丹麥王國的一部分且不會出售後，川普取消了原訂前往丹麥進行的國是訪問。

川普本週末要求巴拿馬當局調降美國船隻通過巴拿馬運河所需支付的費用，否則就將控制權還給美國。

川普在他的社群平台「真實社群」（Truth Social）上表示：「為了全球的國家安全與自由，美國認為擁有與控制格陵蘭是絕對必要的。」

川普寫道：「肯恩（霍爾里）在代表美國利益方面將有出色的表現。」

針對川普的格陵蘭計畫，他的代表並未立即回應Axios對更多相關細節的詢問。

美國自1867年以來曾多次考慮或試圖買下格陵蘭。格陵蘭是世界上最大的島嶼，屬於大陸島。

格陵蘭屬於北美洲大陸的一部分，但在地緣政治上與歐洲關係密切，且獲得歐洲聯盟（EU）的資金支持，因為它被列為透過丹麥與歐盟有關聯的海外領土。

格陵蘭可通往北極，各國正在爭奪這塊地區的資源，而研究顯示，北極已經受到了氣候變遷的影響。

俄羅斯近年來一直試圖宣稱對格陵蘭島專屬經濟區（Exclusive Economic Zone）擁有主權。

格陵蘭擁有豐富的天然資源，包括金、銀、銅與鈾；此外，格陵蘭海域還被認為具有重要的石油開採潛力。

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