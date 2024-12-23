「悅新建設」捐贈128株櫻花樹　美化桃園校園和園區

▲「悅新建設」董事長黃文進(右)捐贈櫻花樹。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「悅新建設」23日於中原文創園區，捐贈128株櫻花樹給桃園市政府，由市長張善政代表受贈。悅新建設董事長黃文進表示，感謝邱奕勝議長及謝美英議員的協助，促成本次捐贈，希望透過本次活動，吸引大家共同響應，讓花開滿街、綠樹滿桃園，一起為環境永續貢獻心力。

農業局長陳冠義表示，悅新建設捐贈的128株櫻花樹，將提供文化局、工務局、教育局、高義國小、楊梅高中、文昌國中、福豐國中及世紀綠能工商等各單位種植，期各受贈單位皆能妥善照顧，讓每一珠櫻花樹都能順利成長茁壯。

另外，文化局會將受贈的櫻花樹種植於桃園市桃園區的七七藝文町與園區的日式建築相互輝映，並栽種於中原文創園區添增粉紅氣息；工務局則會將受贈櫻花先存放於龜山區的苗圃中，再分配至各公園以綠化民眾休憩空間。



中原文創園區過去為存放美援物資的主要倉儲區，現將舊有庫房重新規劃，成為展覽、表演、市集、美食及人才孵化的文創基地，是在地居民散步休憩設施的場所。包括市議員舒翠玲、葉明月、謝美英、市府農業局副局長黃玉詩、文化局專委王啟仲、工務局副總工程司邱建豪、中壢區長李日強、桃園城市創意設計中心總監游冉琪、文昌國中校長余儘卿、楊梅高中校長鍾碧霞、高義國小校長李中正、里長簡秋榮及悅新建設董事長黃文進等均一同出席活動。