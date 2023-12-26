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邱奕勝、謝美英居中促成　悅新建設捐贈200棵櫻花樹落實節能減碳

▲悅新建設捐贈200棵櫻花樹落實節能減碳　

▲悅新建設總經理黃文進(後排左九)捐贈200棵櫻花樹落實節能減碳。（圖／新聞處提供）　

記者楊淑媛／桃園報導

「節能減碳」愛地球，人人有責。桃園市議長邱奕勝、市議員謝美英居中促成，透過農業局媒合，悅新建設公司總經理黃文進26日捐贈200棵櫻花樹，將媒合至中壢區公所、新屋區公所、八德國中、高義國小種植，期盼四季皆有繁花盛開，讓桃園成為「節能減碳」的模範城市。

▲悅新建設捐贈200棵櫻花樹落實節能減碳　

市長張善政出席「櫻花捐贈暨林業及自然保育推廣活動」表示，種植樹木是節能減碳的一種方式，本次活動也讓興仁國小學生透過課外教學，實地觀摩學習種植樹木對環境的益處，不只有花朵綻放時的美景，放眼望去青青草地搭配樹木也令人賞心悅目，亦具有節能減碳、淨化空氣的效益，實在一舉數得，期盼更多善心人士加以效法，在桃園各公園廣植樹木，為環境盡一份心力。

▲悅新建設捐贈200棵櫻花樹落實節能減碳　

▲櫻花捐贈暨林業及自然保育推廣活動。（圖／農業局提供）

悅新建設公司總經理黃文進表示，在桃園從事景觀工程、建築業約30年，希望為桃園這片土地盡一份力量。因此，響應張市長的善政，捐出他的資產樹木，透過媒合捐贈直徑5公分、樹齡至少在6-7年以上的櫻花成樹總計200棵。黃總經理也號召，邀請善心民眾明（113）年以認養樹木的方式擴大善舉，藉此呼應悅新建設「法於自然，居於自然，善於自然」的理念，也希望拋磚引玉讓更多人共襄盛舉。

▲悅新建設捐贈200棵櫻花樹落實節能減碳　

▲農業局長陳冠義向小朋友宣導樹木保護的重要性。（圖／農業局提供）　

櫻花捐贈暨林業及自然保育推廣活動中，農業局長陳冠義並於會場設置的闖關攤位，及推廣樹木保護、生物多樣性、野生動物保育、捕蜂捉蛇等業務，向小朋友解說，並向市民宣導樹木保護的重要性，包含認識樹木疾病、關心巡查樹木情況，藉以維護綠色資源，現場還有苗木換盆體驗活動，透過寓教於樂的推廣方式，讓市民享受當園丁的樂趣。

包括桃園市議會議長邱奕勝、市議員謝美英、劉曾玉春、葉明月、市府農業局長陳冠義、中壢區長李日強、悅新建設總經理黃文進等均一同出席。

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