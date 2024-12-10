高雄跨年晚會「完整卡司」公布　加碼邀2棒球英雄！含金量爆棚

▲2025高雄跨年晚會「完整卡司」，再加碼邀2棒球英雄現身。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

萬眾矚目！「2025高雄跨年晚會─亞灣星海奇航」今（10）日舉行啟航記者會，由高雄市副市長李懷仁掌舵，與Team Taiwan棒球英雄張政禹、陳柏清，以及晚會主持人歐漢聲、陳明珠共同啟動，並公布「六金級」超狂全卡司，邀請大家蒞臨高雄夢時代享受全台最豪華的跨年音樂饗宴，與250秒璀璨亞灣跨年花火。

記者會上揭曉「金」字卡司：金曲歌王許富凱、甫獲金鐘主持人獎的新生代實力演員張庭瑚、金曲新人入圍Jocelyn 9.4.0，與剛從高雄巨蛋宣布成團出道的SCOOL。

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▲2025高雄跨年晚會「完整卡司」公布。（圖／記者賴文萱翻攝）

副市長李懷仁表示，今年高雄跨年「六金級」卡司除了金曲、金音、金馬、金鐘、廣播金鐘獎，更加碼邀請世界棒球12強賽冠軍Team Taiwan 棒球英雄張政禹、陳柏清蒞臨晚會。

記者會開場，甫於高雄巨蛋成團出道的人氣男團SCOOL，帶來選秀成團主題曲〈Dream Of You〉，引領全場重溫賽時感動時刻。首次登上大型跨年舞台的他們，表演比賽時期的原創歌曲，7人坦白會緊張，但更多的是興奮。

SCOOL向粉絲喊話：「希望我們帶給大家不同的面貌，請大家多多期待！」著名的丹丹漢堡和高雄的夜市都在團員們的願望清單中，希望在工作之餘有機會親自走訪。

▲兩位跨年主持人歐漢聲和陳明珠，「漢珠」組合公布完整跨年卡司。（圖／記者賴文萱翻攝）

再度返鄉開唱的許富凱，今年計劃在演出後多留一天大啖高雄在地美食，並向歌迷喊話：「我會保持最佳狀況，帶給大家喜愛的金曲歌曲，也期望現場的每位一同參與跨年的朋友們，熱情的跟我一起大聲唱。」Jocelyn 9.4.0則興奮表示：「這次演出會有神秘嘉賓，他也是高雄人，先跟大家賣個關子。」

兩位跨年主持人歐漢聲和陳明珠，「漢珠」組合一同與副市長公布完整跨年卡司。身為晚輩的陳明珠，對於這次要與歐漢聲同台主持，直呼：「真的從來沒想過有一天，我會和『小時候』的偶像一起主持，感覺很像做夢。」

歐漢聲也幽默回覆：「雖然『小時候』那三個字很刺耳，但明珠，你當年做了對最正確的選擇，選對偶像帶你上天堂！」兩位妙語如珠，逗得全場樂開懷。

▲▼甫於高雄巨蛋成團出道的人氣男團SCOOL，帶來選秀成團主題曲〈Dream Of You〉。（圖／記者賴文萱翻攝）

兩位棒球英雄在台鋼雄鷹WING STARS啦啦隊女神一粒和Mingo歡迎下登場。陳柏清先是趁機向球迷們表達謝意，「很開心可以參加這次的跨年，更謝謝所有球迷這次12強賽事那麼支持我們，希望明年大家也可以繼續到棒球場為我們加油。」透露以往跨年，頂多是和朋友一起在KTV度過，這次受邀參與大型跨年晚會，獻出第一次，直呼：「是很難得的經驗。」

張政禹同樣因為球員生活，沒有太多的假日，跨年幾乎都留給家人，這次將陪伴大家迎新跨年，他表示：「如果現在先預告，可能就沒有驚喜的感覺，我會利用這段時間好好想一下，希望有機會帶給大家surprise。」

今年高雄跨年卡司含「金」量爆棚，繼日前公布金曲歌王歌后盧廣仲、徐佳瑩、傳奇女團2NE1成員SANDARA PARK獨家獻唱、金曲樂團告五人、麋先生、滅火器、《原子少年》冠軍男團U:NUS、《大嘻哈時代2》冠軍阿跨面。

今日追加公布的金曲歌王許富凱、金曲新人Jocelyn 9.4.0、新生代實力演員張庭瑚、人氣男團SCOOL，還有Team Taiwan 棒球英雄張政禹、陳柏清、台鋼雄鷹WING STARS啦啦隊等，超猛卡司吸引粉絲搶訂車票飯店追星，相約全台民眾31日晚間18:55高雄夢時代狂嗨一整夜，不見不散！